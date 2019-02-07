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Дальнее зарубежье 07.02.2019 18:43

Харви Вайнштейн запомнился главе жюри Берлинале как отличный продюсер

Глава жюри Берлинского кинофестиваля, актриса Жюльет Бинош назвала Харви Вайнштейна хорошим продюсером, отметив, что его дело должен разбирать суд.

"Я желаю ему мира в мыслях и в сердце. По-моему, он уже получил достаточно, многие уже высказались по данному вопросу. Что касается меня - у меня никогда не было с ним проблем. Он был отличным продюсером, нам не стоит этого забывать, но остальное - дело правосудия. Сейчас должен работать суд", - сказала Ж.Бинош на пресс-конференции в четверг.

Скандал с сексуальными домогательствами в отношении, в основном, женщин в Голливуде разгорелся в октябре 2017 года. Он начался с публикации расследования газеты "Нью-Йорк таймс" о Х.Вайнштейне, которого обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин, включая известных голливудских актрис, таких, как Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Ума Турман.

В общей сложности около 80 женщин обвинили бывшего продюсера в насильственных действиях сексуального характера. Следствие полагает, что Х.Вайнштейн домогался женщин в основном в гостиничных номерах, куда звал их якобы для обсуждения будущей карьеры в кинематографе.

69-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 7 по 17 февраля. Он откроется фильмом датского режиссера Лоне Шерфиг "Доброта незнакомцев" с Зои Казан, Андреа Райсборо и Биллом Найи в главных ролях.

В основную программу Берлинале вошли 23 фильма из 25 стран. Среди них картины Франсуа Озона, Агнешки Холланд, Фатиха Акина, Чжана Имоу, Аньес Варда и других.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КИНОФЕСТИВАЛЬ, ВАЙНШТЕЙН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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