Крупнейшие мировые производители дают мрачные прогнозы на текущий год

Три крупных автопроизводителя - Toyota, General Motors (GM) и Daimler - дали мрачные прогнозы на 2019 год, отметив, в частности, отсутствие надежд на то, что ослабление продаж в Китае прекратится.

Результаты всех трех компаний в 2018 году также были слабыми. Так, Daimler, производитель автомобилей Mercedes-Benz, сократил годовую чистую прибыль на 28% - до 7,6 млрд евро. Чистая прибыль Toyota в минувшем квартале упала на 81%, GM сократила прибыль в четвертом квартале на 8%.

На долю Toyota, GM и Daimler приходится порядка 20% глобальных продаж автомобилей.

Главный финансовый директор GM Дивья Сурьядевара заявила, что не видит сигналов улучшения ситуации на китайском рынке автомобилей. Она предупредила также, что повышение цен на сырье, связанное с торговым спором между США и Китаем, ухудшило результаты GM н $1 млрд в прошлом году и ухудшит еще на $1 млрд в 2019 году.

Среди других автопроизводителей, ранее заявивших о негативных последствиях ослабления продаж в Китае, - Ford и Volkswagen.

Гендиректор Daimler Дитер Цетше, планирующий уйти в отставку в мае текущего года, заявил, что его компания готовит масштабную программу сокращения расходов. Daimler рассчитывает за счет этого высвободить денежные средства для инвестиций в новые технологии, в том числе в разработку электромобилей и самоуправляемых автомобилей.

Тем временем Toyota понизила прогноз прибыли на текущий финансовый год, завершающийся в марте 2019 года, на 19%, до 1,87 трлн иен ($17 млрд).

Спад в автомобильном секторе происходит после нескольких лет мощного роста, и эти изменения уже привели к вынужденному закрытию предприятий по всему миру автопроизводителями, пытающимися адаптироваться к снижению спроса на модели, которые ранее были бестселлерами, главным образом, это машины с дизельными двигателями, пишет Financial Times.

Циклические спады деловой активности являются обычным делом для автомобильного сектора, однако в этот раз ситуация усугубляется необходимостью инвестировать в дорогостоящие новые технологии. В таких условиях многие автопроизводители вынуждены искать возможности для сотрудничества с конкурентами, чтобы разделить расходы на разработку технологий для электромобилей и самоуправляемых машин.

Индекс акций автомобильных компаний, торгующихся в США, упал на 16,5% с июня прошлого года, а аналогичный индикатор европейских компаний потерял 18% с мая.

Аналитик Evercore ISI Арндт Эллингхорст ожидает, что 2019 год будет сложным для Daimler, которой необходимо "существенно увеличить производительность" подразделения Mercedes-Benz.

GM предупредила, что ожидает снижения прибыли от операций в Китае в этом году. GM стала одной из первых компаний сектора, объявивших о сокращении расходов, закрытии заводов в США и сокращении тысяч рабочих мест.