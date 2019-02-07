Гуайдо пообещал добиться доставки гумпомощи в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, в четверг обвинил администрацию Николаса Мадуро в создании препятствий для ввоза в страну гуманитарной помощи.

"В то время как мы каждый день работаем над тем, чтобы добиться доставки гумпомощи, они (власти Венесуэлы - ИФ) настаивают на том, чтобы не допустить ввоза лекарств и продуктов питания для тех, кто в них срочно нуждается", - написал Х.Гуайдо в своем аккаунте в Twitter.

Он заверил, что намерен делать все возможное, чтобы разрешить эту проблему.

"Мы добьемся ввоза гуманитарной помощь, так как речь идет о спасении жизней", - добавил лидер оппозиции.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд европейских государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Со своей стороны страны ЕС дали руководству Венесуэлы срок до 3 февраля, чтобы провести досрочные выборы президента. 4 февраля большинство европейских стран, среди которых Испания, Швеция, Франция, Британия, Австрия, Германия, Нидерланды, Дания, Португалия, Финляндия, Украина и Исландия объявили о признании Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

В настоящее время в Венесуэле наблюдается тяжелая социально-экономическая ситуация. В частности, речь идет о высоком уровне инфляции в стране. Местные жители сталкиваются с проблемами нищеты и нехватки еды.