Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9316 RUR   0.0258 GBR   2.1985 TRY   0.3254

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.01 0.35 Brent 62.69 0.71

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.02.2019 19:03

Гуайдо пообещал добиться доставки гумпомощи в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, в четверг обвинил администрацию Николаса Мадуро в создании препятствий для ввоза в страну гуманитарной помощи.

"В то время как мы каждый день работаем над тем, чтобы добиться доставки гумпомощи, они (власти Венесуэлы - ИФ) настаивают на том, чтобы не допустить ввоза лекарств и продуктов питания для тех, кто в них срочно нуждается", - написал Х.Гуайдо в своем аккаунте в Twitter.

Он заверил, что намерен делать все возможное, чтобы разрешить эту проблему.

"Мы добьемся ввоза гуманитарной помощь, так как речь идет о спасении жизней", - добавил лидер оппозиции.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд европейских государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Со своей стороны страны ЕС дали руководству Венесуэлы срок до 3 февраля, чтобы провести досрочные выборы президента. 4 февраля большинство европейских стран, среди которых Испания, Швеция, Франция, Британия, Австрия, Германия, Нидерланды, Дания, Португалия, Финляндия, Украина и Исландия объявили о признании Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

В настоящее время в Венесуэле наблюдается тяжелая социально-экономическая ситуация. В частности, речь идет о высоком уровне инфляции в стране. Местные жители сталкиваются с проблемами нищеты и нехватки еды.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИЯ, ЛИДЕР, ГУМПОМОЩЬ


Похожие новости


Гуайдо попросил папу римского помочь в решении кризиса в Венесуэле Макрон объявил о признании Гуайдо президентом Венесуэлы Для смены режима в Венесуэле оппозиции необходимо заручиться поддержкой военных - Гуайдо Гуайдо заявил о тайных встречах с венесуэльскими военными Оппозиционер Гуаидо намерен взять под контроль активы Венесуэлы за рубежом Грузия признала временным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуаидо

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]