ОАЭ в январе выполнили обязательства по сделке ОПЕК+

ОАЭ в январе снизили добычу нефти до 3,07 млн б/с, выполнив обязательства по сделке ОПЕК+, передает агентство Bloomberg со ссылкой на министерство энергетики и промышленности страны.

Так, согласно декабрьским договоренностям стран ОПЕК+, ОАЭ должны были снизить добычу нефти с уровня октября 2018 года в 3,168 млн б/с на 96 тыс. б/с.

Как сообщалось, 7 декабря в Вене страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. Согласно данным ОПЕК, страны, входящие в картель, снизят добычу на 812 тыс. б/с (на 3% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК на 383 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). При этом доля России в общем сокращении составит 230 тыс. б/с, Саудовской Аравии - 322 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.