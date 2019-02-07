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ТЭК 07.02.2019 16:11

ОАЭ в январе выполнили обязательства по сделке ОПЕК+

ОАЭ в январе снизили добычу нефти до 3,07 млн б/с, выполнив обязательства по сделке ОПЕК+, передает агентство Bloomberg со ссылкой на министерство энергетики и промышленности страны.

Так, согласно декабрьским договоренностям стран ОПЕК+, ОАЭ должны были снизить добычу нефти с уровня октября 2018 года в 3,168 млн б/с на 96 тыс. б/с.

Как сообщалось, 7 декабря в Вене страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. Согласно данным ОПЕК, страны, входящие в картель, снизят добычу на 812 тыс. б/с (на 3% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК на 383 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). При этом доля России в общем сокращении составит 230 тыс. б/с, Саудовской Аравии - 322 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.

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Тэги: ОАЭ, ОПЕК, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]