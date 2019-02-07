Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что решение возглавляемого демократами комитета по разведке палаты представителей Конгресса США возобновить расследование предполагаемого вмешательства РФ в выборы 2016 года является неслыханным способом давления на главу государства.
"После того, как не нашли ни единого доказательства сговора с Россией, конгрессмен (председатель комитета - ИФ) Адам Шифф объявляет, что собирается изучить каждый аспект моей жизни, финансовый и личный, хотя у него нет причин этого делать. Такого не было никогда! Неограниченное притеснение президента", - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Twitter.
"Демократы и их комитеты "сходят с ума". Республиканцы никогда не делали такого с президентом Обамой: в противном случае у него не было бы времени руководить администрацией. Я слышу, что и другие председатели комитетов будут делать подобное (вести расследования в отношении президента - ИФ)... Продолжение "охоты на ведьм"!" - отметил Д.Трамп.
Как сообщалось, председатель комитета А.Шифф объявил, что его комитет возобновляет расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года, а также возможного сговора Д.Трампа с российскими властями.
Помимо действий России будет также проведена проверка, которая "позволит нам расследовать любые заслуживающие доверия утверждения о том, что финансовые интересы или другие интересы являются движущей силой принятия решений президентом или кем-либо в администрации", говорится в заявлении.
В 2018 году комитет уже проводил расследование "российского следа" в американских выборах и пришел к заключению, что, несмотря на попытки России вмешаться в предвыборный процесс, она не смогла каким-то образом повлиять на результаты голосования. Не было выявлено также фактов "сговора" Д.Трампа с Россией.
Однако в процессе расследования в 2018 году палата представителей контролировалась республиканцами, в то время как после промежуточных выборов в ноябре прошлого года большинство в палате перешло к демократам, которые инициировали возобновление расследования.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»