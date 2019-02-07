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Дальнее зарубежье 07.02.2019 19:33

Юнкер на встрече с Мэй выслушал предложения по Brexit и напомнил о нежелании ЕС возвращаться к переговорам

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером рассказала об обеспокоенности британского парламента по поводу Brexit, и о том, как с ней можно справиться, сообщает в четверг Еврокомиссия.

"Дискуссии были активными и конструктивными", - говорится в заявлении ЕК.

Ж.-К.Юнкер, в свою очередь, отметил, что Брюссель не намерен пересматривать соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится беспокоящий британских парламентариев пункт об ирландской границе.

В то же время, председатель Еврокомиссии выразил готовность к тому, чтобы добавить некоторые новые формулировки в другой документ по Brexit - юридически не обязывающую политическую декларацию по будущим отношениям Великобритании и ЕС.

Еврокомиссия отмечает, что, несмотря на сложности, Т.Мэй и Ж-К.Юнкер договорились, что их команды проведут дополнительные переговоры по вопросу Brexit.

"Премьер-министр и председатель встретятся снова до конца февраля , чтобы подытожить эти дискуссии", - говорится в сообщении.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]