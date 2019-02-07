Юнкер на встрече с Мэй выслушал предложения по Brexit и напомнил о нежелании ЕС возвращаться к переговорам

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером рассказала об обеспокоенности британского парламента по поводу Brexit, и о том, как с ней можно справиться, сообщает в четверг Еврокомиссия.

"Дискуссии были активными и конструктивными", - говорится в заявлении ЕК.

Ж.-К.Юнкер, в свою очередь, отметил, что Брюссель не намерен пересматривать соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится беспокоящий британских парламентариев пункт об ирландской границе.

В то же время, председатель Еврокомиссии выразил готовность к тому, чтобы добавить некоторые новые формулировки в другой документ по Brexit - юридически не обязывающую политическую декларацию по будущим отношениям Великобритании и ЕС.

Еврокомиссия отмечает, что, несмотря на сложности, Т.Мэй и Ж-К.Юнкер договорились, что их команды проведут дополнительные переговоры по вопросу Brexit.

"Премьер-министр и председатель встретятся снова до конца февраля , чтобы подытожить эти дискуссии", - говорится в сообщении.