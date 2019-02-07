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Регион 07.02.2019 22:03

Украинский митрополит призывает патриарха Грузии поддержать УПЦ

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука призвал католикоса-патриарха всея Грузии Илию II выступить в поддержку Украинской православной церкви во главе с митрополитом Онуфрием.

"Мужественное стояние Вашего Святейшества и Блаженства в твердом следовании канонам и догматам православия навсегда запечатлены в истории автокефальных поместных Церквей. Поэтому, взывая к Вашей Святыне, смиренно прошу услышать стенания верующих канонической Украинской православной церкви (...), страдающих от грубого антиконституционного вмешательства государства", - сказано в открытом письме митрополита Луки, опубликованном на сайте епархии.

Архиерей надеется, что Илия II собственным примером в очередной раз подтвердит верность святоотеческому учению и не признает созданную на Украине "религиозно-политическую организацию", а все поместные Церкви призовет к всеправославному обсуждению действий Константинополя на украинской земле.

В своем письме митрополит Лука обратил внимание Илии II на то, что создание на Украине новой церкви стало для светских властей страны идеологическим обоснованием гонений на УПЦ.

В частности, по его словам, в кратчайшие сроки были приняты антиконституционные дискриминационные законы, согласно которым власти вынуждают УПЦ изменить название, становится возможным захват ее имущества при помощи радикальных националистов, происходит запугивание местных общин, которых власти побуждают к переходу в "новосозданную религиозно-политическую химеру".

"Из-за действий патриарха Варфоломея, направленных на удовлетворение политических амбиций людей, стоящих сегодня у власти и боящихся ее потерять, наша страна получила еще одну линию социального разлома", - пишет патриарху Грузии украинский митрополит.

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Тэги: УКРАИНА, МИТРОПОЛИТ, ГРУЗИЯ, ПАТРИАРХ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]