Украинский митрополит призывает патриарха Грузии поддержать УПЦ

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука призвал католикоса-патриарха всея Грузии Илию II выступить в поддержку Украинской православной церкви во главе с митрополитом Онуфрием.
"Мужественное стояние Вашего Святейшества и Блаженства в твердом следовании канонам и догматам православия навсегда запечатлены в истории автокефальных поместных Церквей. Поэтому, взывая к Вашей Святыне, смиренно прошу услышать стенания верующих канонической Украинской православной церкви (...), страдающих от грубого антиконституционного вмешательства государства", - сказано в открытом письме митрополита Луки, опубликованном на сайте епархии.
Архиерей надеется, что Илия II собственным примером в очередной раз подтвердит верность святоотеческому учению и не признает созданную на Украине "религиозно-политическую организацию", а все поместные Церкви призовет к всеправославному обсуждению действий Константинополя на украинской земле.
В своем письме митрополит Лука обратил внимание Илии II на то, что создание на Украине новой церкви стало для светских властей страны идеологическим обоснованием гонений на УПЦ.
В частности, по его словам, в кратчайшие сроки были приняты антиконституционные дискриминационные законы, согласно которым власти вынуждают УПЦ изменить название, становится возможным захват ее имущества при помощи радикальных националистов, происходит запугивание местных общин, которых власти побуждают к переходу в "новосозданную религиозно-политическую химеру".
"Из-за действий патриарха Варфоломея, направленных на удовлетворение политических амбиций людей, стоящих сегодня у власти и боящихся ее потерять, наша страна получила еще одну линию социального разлома", - пишет патриарху Грузии украинский митрополит.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»