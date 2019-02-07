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Происшествия 07.02.2019 16:26

В Азербайджане в 2018г штрафы за нарушение ПДД превысили 85 млн манатов, рост по сравнению с 2017г составил 16%

Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Азербайджане в 2018 году составили 85,6 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«В 2018 году сумма примененных штрафов составила 85,6 млн манатов (73,7 млн манатов в 2017 году, т.е. рост составил 16,1% - ИФ). За отчетный период в республике зафиксировано 3 млн 409,7 тыс. административных нарушений правил дорожного движения (рост на 1,3% по сравнению с показателями 2017г)», - отметили в Госкомстате.

При этом 49,6% зафиксированных нарушений были связаны с превышением лимита скорости, 14,1% - за несоблюдение требований дорожных знаков или указателей на проезжей части дороги, 10,9% - за нарушения правил проезда на запрещающий сигнал светофора или регулировщика, 9,1% - за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, 3,1% - неиспользование ремня безопасности, остальное – по другим причинам.

По данным статистики, в 2018 году число зафиксированных в Азербайджане ДТП сократилось на 0,9% - до 1,817 тыс., число пострадавших в них – сократилось на 1,5% - до 2,433 тыс. человек.

«В ДТП, в целом, различные травмы получили 1,711 тыс. человек, погибли - 722 человека. Мужчины составили 76,5% погибших и 74,1% пострадавших в ДТП», - отметили в ведомстве.

Большая часть ДТП (90%) была совершена в населенных пунктах, в результате чего погибли 556 и пострадали 1,628 тыс. человек. По сравнению с данными 2017 года число погибших увеличилось на 7,3%, пострадавших – на 0,9%.

При этом 47,5% ДТП были совершены при участии транспортных средств и пешеходов.

По данным статистики, 49 аварий были совершены по вине нетрезвых водителей, что привело к гибели 27 и ранению 36 человек.

Кроме того, 40,9% происшествий зафиксировано в дневное время, 38,7% - ночью.

В целом, 29,1% ДТП пришлись на выходные дни.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ШТРАФЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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