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ТЭК 07.02.2019 16:29

В нефтяных переговорах с Россией прогресс незначителен - вице-премьер Белоруссии

Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко назвал незначительным прогресс в переговорах с Москвой по поводу возможной компенсации Минску издержек от налогового маневра в России. При этом вице-премьер ожидает решения данного вопроса на встрече президентов Белоруссии и России, ожидающейся в феврале.

"Мы работаем, впереди намечены встречи глав государств, все основные вопросы будут там уже сниматься", - сказал И.Ляшенко журналистам в четверг в Минске.

Комментируя диалог на уровне профильных вице-премьеров, он отметил, что "подвижки есть небольшие, но не те, которых мы ждём, пока о чем-то серьезном сказать не могу". По его словам, такая оценка применима к переговорам по налоговому маневру и к диалогу по ценам на газ для Белоруссии с 2020 года.

Белоруссия не смогла в декабре добиться от России принятия решения о компенсации в связи с удорожанием беспошлинных поставок российской нефти в рамках реализации налогового маневра. В результате маневра цена беспошлинных поставок нефти в Белоруссию будет ежегодно возрастать пропорционально уменьшению российской экспортной пошлины на нефть. По оценке Минска, в связи с этим дополнительные издержки за 2019-2024 годы составят порядка $10,5 млрд, в том числе порядка $400 млн в 2019 году.

В середине января глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры на тему последствий налогового маневра с Минском продолжаются. На прошлой неделе белорусская делегация во главе с вице-премьером Игорем Ляшенко проводила переговоры в Москве, а пресс-служба президента Белоруссии сообщила о новой встрече Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, которая состоится 13 февраля.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]