Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9316 RUR   0.0258 GBR   2.1985 TRY   0.3254

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.01 0.35 Brent 62.69 0.71

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 9 Фев 10 Фев

СНГ 07.02.2019 16:42

Минск рассчитывает на согласие Армении по кандидатуре Зася на пост генсека ОДКБ

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась рассчитывает, что Армения согласует его кандидатуру на пост генсека ОДКБ, и соответствующее решение будет принято консенсусом.

"Процесс пока никак не продвигается. Встреча с премьер-министром Армении еще не состоялась. Я отправил предложение встретиться в любое удобное время для армянской стороны. Пока ответа не получили. Все остальные государства-члены ОДКБ выразили поддержку кандидатуре от Беларуси", - сказал С.Зась журналистам в четверг в Минске.

По его словам, в уставе ОДКБ предусмотрена возможность принятия решения ограниченным составом. "Но это не самый лучший вариант. Такие решения должны приниматься консенсусом. Это залог для нормальной, бесперебойной работы. Надеемся, что такое решение, консенсусом, состоится в ближайшее время", - добавил С.Зась.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В начале ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по уставу должен быть выбран от Белоруссии. Соответствующую информацию позднее подтвердил и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Вместе с тем Ереван настаивает на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОДКБ, ГЕНСЕК, ОЖИДАНИЯ


Похожие новости


Представитель Белоруссии Зась рассчитывает вступить в должность генсека ОДКБ с 2019 года Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Зася генсеком ОДКБ Лукашенко предлагает Еревану согласиться на назначение генсеком ОДКБ представителя Белоруссии У Лукашенко есть три кандидата на пост генсека ОДКБ Новым генсеком ОДКБ может стать глава Совбеза Беларуси - СМИ Реформа ОДКБ и усиление ее роли будут обсуждены на предстоящем саммите в Астане - Лукашенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]