Париж отзывает для консультаций посла из Италии

В МИД Франции в четверг объявили об отзыве своего после из-за Италии в связи с "необоснованной" критики со стороны Рима.
"Французское правительство решило отозвать посла Франции в Италии для консультаций", - говорится в заявлении французского МИД.
"Франция в течение нескольких месяцев становилась объектом многочисленных обвинений и безосновательных нападок, а также - возмутительных заявлений", - отмечается в нем.
Во французском внешнеполитическом ведомстве, говоря об этих событиях, отмечают, что "подобных прецедентов не было с конца войны (Второй мировой - ИФ)".
В МИД Франции призвали итальянскую сторону "восстановить дружеские отношения и взаимное уважение".
Французские СМИ отмечают, что такое заявление со стороны Парижа прозвучало на фоне недавней встречи вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо с представителями "желтых жилетов" во Франции.
Накануне французские власти заявили, что Л.Ди Майо не должен вмешиваться во внутренние дела Франции. "Эта новая провокация одной соседней страны и партнера в отношении другой в самом сердце ЕС неприемлема", - сказал представитель МИД Франции.
Ранее вице-премьер Италии сообщил, что встречался с известным активистом "желтых жилетов" Кристофом Шаленсоном, а также с представителями движения, которые намерены принять участие в выборах в Европарламент в мае 2019 года.
"Желтые жилеты" проводят регулярные акции протеста против французского правительства, стремясь привлечь его внимание к финансовым проблемам французов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»