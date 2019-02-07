В суд направлено 6 уголовных дел по беспорядкам в Гяндже в июле 2018 года - Генпрокуратура

Шесть уголовных дел по произошедшим в июле 2018 года в Гяндже беспорядкам переданы на рассмотрение Гянджинского суда по тяжким преступлениям, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.
«В Гянджинский суд по тяжким преступлениям направлены материалы выделенных в отдельное производство шести уголовных дел, возбужденных в отношении 51 человека по произошедшим в июле 2018 года беспорядкам в Гяндже», - было отмечено на прошедшем под председательством генпрокурора Азербайджана Закира Гаралова расширенном оперативном совещании по итогам 2018 года.
На совещании было отмечено, что в связи с беспорядками в Гяндже к следствию в качестве обвиняемых привлечены и взяты под арест 59 человек. Еще один человек объявлен в розыск.
Кроме этого, в связи с покушением на жизнь экс-главы ИВ Гянджи Эльмара Велиева возбуждено уголовное дело, по которому задержаны 29 членов организованной преступной группы, обвиняемых в попытках совершения теракта, насильственного изменения конституционного строя и совершении других тяжких преступлений. «В международный розыск объявлены еще 11 обвиняемых лиц», - подчеркивает Генпрокуратура.
Как сообщалось ранее, в Гяндже вечером 3 июля 2018 года было совершено покушение на Э.Велиева (отправлен в отставку на основании распоряжения президента от 28 августа 2018 года –ИФ). В результате инцидента экс-глава ИВ Гянджи получил ранения. При этом покупавшийся на его жизнь Юнис Сафаров был задержан правоохранительными органами на месте преступления. Следствие квалифицировало действия Ю.Сафарова в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.
Кроме того, вечером 10 июля 2018 года при предотвращении несанкционированной акции в городе Гянджа были убиты два офицеров полиции - замначальник Главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальник Управления полиции Низаминского района Гянджи, полковник-лейтенант Самед Аббасов.
Акция проводилась в поддержку Ю.Сафарова. Ее пыталась провести радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Полиция предупредила участников акции о недопустимости ее проведения и призвала их разойтись. Однако, участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов.
Р.Бабаев
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