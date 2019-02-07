Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9316 RUR   0.0258 GBR   2.1985 TRY   0.3254

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.01 0.35 Brent 62.69 0.71

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 9 Фев 10 Фев

Происшествия 07.02.2019 17:09

В суд направлено 6 уголовных дел по беспорядкам в Гяндже в июле 2018 года - Генпрокуратура

Шесть уголовных дел по произошедшим в июле 2018 года в Гяндже беспорядкам переданы на рассмотрение Гянджинского суда по тяжким преступлениям, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

«В Гянджинский суд по тяжким преступлениям направлены материалы выделенных в отдельное производство шести уголовных дел, возбужденных в отношении 51 человека по произошедшим в июле 2018 года беспорядкам в Гяндже», - было отмечено на прошедшем под председательством генпрокурора Азербайджана Закира Гаралова расширенном оперативном совещании по итогам 2018 года.

На совещании было отмечено, что в связи с беспорядками в Гяндже к следствию в качестве обвиняемых привлечены и взяты под арест 59 человек. Еще один человек объявлен в розыск.

Кроме этого, в связи с покушением на жизнь экс-главы ИВ Гянджи Эльмара Велиева возбуждено уголовное дело, по которому задержаны 29 членов организованной преступной группы, обвиняемых в попытках совершения теракта, насильственного изменения конституционного строя и совершении других тяжких преступлений. «В международный розыск объявлены еще 11 обвиняемых лиц», - подчеркивает Генпрокуратура.

Как сообщалось ранее, в Гяндже вечером 3 июля 2018 года было совершено покушение на Э.Велиева (отправлен в отставку на основании распоряжения президента от 28 августа 2018 года –ИФ). В результате инцидента экс-глава ИВ Гянджи получил ранения. При этом покупавшийся на его жизнь Юнис Сафаров был задержан правоохранительными органами на месте преступления. Следствие квалифицировало действия Ю.Сафарова в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.

Кроме того, вечером 10 июля 2018 года при предотвращении несанкционированной акции в городе Гянджа были убиты два офицеров полиции - замначальник Главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальник Управления полиции Низаминского района Гянджи, полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Акция проводилась в поддержку Ю.Сафарова. Ее пыталась провести радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Полиция предупредила участников акции о недопустимости ее проведения и призвала их разойтись. Однако, участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЯНДЖА, БЕСПОРЯДКИ, ГЕНПРОКУРАТУРА


Похожие новости


В суд направлено 4 уголовных дела по беспорядкам в Гяндже в июле 2018 года - Генпрокуратура Более 20 обвиняемых предстанут перед судом по делу об июльских беспорядках в Гяндже В связи с беспорядками в Гяндже арестовано около 80 человек – Генпрокурор Азербайджана В Азербайджане задержано еще 2 человека по беспорядкам в Гяндже Беспорядки в Гяндже управлялись извне - заявление В Азербайджане возбуждено свыше 20 уголовных дел по событиям в Гяндже, арестовано 3 человека

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]