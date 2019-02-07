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СНГ 07.02.2019 17:13

Белоруссия запускает производство стрелкового оружия

Белоруссия создала собственное производство стрелкового оружия и намерена его экспортировать, сообщил журналистам в четверг в Минске госсекретарь белорусского Совбеза Станислав Зась.

"Одна из задач - создание стрелкового оружия. Мы уже фактически вышли на финишную прямую, производство фактически запущено. В этом году, думаю, у нас уже появятся не опытные образцы, а серийно выпускаемые образцы боевого оружия и стрелковых боеприпасов", - сказал С.Зась перед коллегией Госкомвоенпрома Белоруссии.

По его словам, "это востребованная продукция и для наших Вооруженных сил, и для внешних рынков".

В свою очередь глава Госкомвоенпрома Роман Головченко пояснил, что "в этом году начнется производство боеприпасов для стрелкового оружия". "Пока это боеприпасы для служебного и гражданского оружия. Сейчас мы заканчиваем формирование нормативной правовой базы для производства патронов к боевому оружию и собственно боевого стрелкового оружия", - сказал Р.Головченко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОРУЖИЕ, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]