Azerpoct присоединяется к мобильной платежной системе Sendy

Национальный почтовый оператор в Азербайджане ООО "Azerpoct" присоединится к мобильной платежной системе Sendy российского ООО "Цифровой Платеж" (Digital Pay).
"Azerpoct и Digital Pay подписали меморандум о присоединении азербайджанского почтового оператора к платежной системе Sendy. Данное партнерство помимо Азербайджана, позволит создать механизмы для расчета и перевода средств в национальных валютах в России, Китае и странах Азии», - отмечается в информации.
Sendy – платежная система для совершения операций с помощью мобильного устройства, в основе которой лежит технология оплаты через QR-код. Она объединяет более 5 млн пользователей. Клиентами данной системы являются более 70 тыс. юридических лиц.
Государственное предприятие Azerpoct создано 23 сентября 1999 года, 15 августа 2009 года было преобразовано в ООО Azerpoct, 16 апреля 2010 года Центральный Банк Азербайджана выдал обществу ограниченную лицензию на предоставление банковско-финансовых услуг.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»