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Финансы 07.02.2019 17:16

Azerpoct присоединяется к мобильной платежной системе Sendy

Национальный почтовый оператор в Азербайджане ООО "Azerpoct" присоединится к мобильной платежной системе Sendy российского ООО "Цифровой Платеж" (Digital Pay).

"Azerpoct и Digital Pay подписали меморандум о присоединении азербайджанского почтового оператора к платежной системе Sendy. Данное партнерство помимо Азербайджана, позволит создать механизмы для расчета и перевода средств в национальных валютах в России, Китае и странах Азии», - отмечается в информации.

Sendy – платежная система для совершения операций с помощью мобильного устройства, в основе которой лежит технология оплаты через QR-код. Она объединяет более 5 млн пользователей. Клиентами данной системы являются более 70 тыс. юридических лиц.

Государственное предприятие Azerpoct создано 23 сентября 1999 года, 15 августа 2009 года было преобразовано в ООО Azerpoct, 16 апреля 2010 года Центральный Банк Азербайджана выдал обществу ограниченную лицензию на предоставление банковско-финансовых услуг.

Н.Аббасова

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Тэги: ПОЧТА, SENDY, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]