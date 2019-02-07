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07.02.2019 17:24

МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении МЧС из госбюджета 2 млн манатов на ликвидацию последствий землетрясения в Шемахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах страны.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Как сообщалось, 5 февраля в 23:31 часа в 11 км юго-западнее Пиркулинской станции, на территории Исмаиллинского района произошли сильные подземные толчки на глубине 8 км. Силы толчков в эпицентре достигали 6 баллов по шкале Рихтера. В соседних – Шемахинском и Агсуинском районах землетрясения толчки ощущались силой 5,3 баллов. В результате землетрясения пострадали дома граждан.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ПОСЛЕДСТВИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]