МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении МЧС из госбюджета 2 млн манатов на ликвидацию последствий землетрясения в Шемахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах страны.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Как сообщалось, 5 февраля в 23:31 часа в 11 км юго-западнее Пиркулинской станции, на территории Исмаиллинского района произошли сильные подземные толчки на глубине 8 км. Силы толчков в эпицентре достигали 6 баллов по шкале Рихтера. В соседних – Шемахинском и Агсуинском районах землетрясения толчки ощущались силой 5,3 баллов. В результате землетрясения пострадали дома граждан.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»