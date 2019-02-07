США не продадут Турции ЗРК Patriot, если Анкара закупит российские С-400 - СМИ

США не станут поставлять Турции зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, если Анкара приобретет российские С-400, сообщает в четверг издание "Йени шафак" со ссылкой на представителя американской администрации.

Другие турецкие СМИ отмечают, что в случае завершения покупки Турцией С-400 также может сорваться сделка по приобретению Анкарой американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

США неоднократно предостерегали Турцию от покупки С-400. В Вашингтоне опасаются, что одновременное присутствие в Турции российских С-400 и американских F-35 даст России возможность подробно изучить характеристики F-35.

Вашингтон не раз предупреждал Анкару, что в случае приобретения С-400 он откажет ей в продаже истребителей F-35.

В минувшем декабре стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд. Турция заявляет, что она готова закупить системы Patriot, но не при условии отказа от С-400.

Как сообщалось, Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.