США не продадут Турции ЗРК Patriot, если Анкара закупит российские С-400 - СМИ

США не станут поставлять Турции зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, если Анкара приобретет российские С-400, сообщает в четверг издание "Йени шафак" со ссылкой на представителя американской администрации.
Другие турецкие СМИ отмечают, что в случае завершения покупки Турцией С-400 также может сорваться сделка по приобретению Анкарой американских истребителей-бомбардировщиков F-35.
США неоднократно предостерегали Турцию от покупки С-400. В Вашингтоне опасаются, что одновременное присутствие в Турции российских С-400 и американских F-35 даст России возможность подробно изучить характеристики F-35.
Вашингтон не раз предупреждал Анкару, что в случае приобретения С-400 он откажет ей в продаже истребителей F-35.
В минувшем декабре стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд. Турция заявляет, что она готова закупить системы Patriot, но не при условии отказа от С-400.
Как сообщалось, Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»