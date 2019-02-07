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Регион 07.02.2019 17:38

США не продадут Турции ЗРК Patriot, если Анкара закупит российские С-400 - СМИ

США не станут поставлять Турции зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, если Анкара приобретет российские С-400, сообщает в четверг издание "Йени шафак" со ссылкой на представителя американской администрации.

Другие турецкие СМИ отмечают, что в случае завершения покупки Турцией С-400 также может сорваться сделка по приобретению Анкарой американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

США неоднократно предостерегали Турцию от покупки С-400. В Вашингтоне опасаются, что одновременное присутствие в Турции российских С-400 и американских F-35 даст России возможность подробно изучить характеристики F-35.

Вашингтон не раз предупреждал Анкару, что в случае приобретения С-400 он откажет ей в продаже истребителей F-35.

В минувшем декабре стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд. Турция заявляет, что она готова закупить системы Patriot, но не при условии отказа от С-400.

Как сообщалось, Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, PATRIOT, УСЛОВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]