Бурение первой добывающей скважины на месторождении Абшерон на Каспии завершится в III квартале 2019г – глава SOCAR

Бурение первой добывающей скважины «ABD-001» на месторождении Абшерон в азербайджанском секторе Каспия завершится в III-ем квартале 2019 года, сообщил президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев.

"Полупогружная плавучая буровая установка (ППБУ) «Гейдар Алиев» в 2018 году начала бурение первой скважины на месторождении Абшерон. Глубина этой скважины превысит 7400 метров. Буровые операции будут завершены в III-ем квартале текущего года», - сообщил глава SOCAR в интервью азербайджанскому госагентству «АзерТадж».

Р.Абдуллаев также сообщил, что после завершения бурения данной скважины на Абшероне, ППБУ «Гейдар Алиев» будет задействована в бурении поисковой скважины на перспективной структуре «Шафаг-Асиман»в рамках контракта с BP.

Как сообщалось ранее, бурение скважины «ABD-001» на месторождении Абшерон осуществляется на глубине воды 450 метров. Ожидаемый суточный дебит данной скважины составляет 2 тыс. тонн конденсата и 4,3 млн кубометров газа. Добыча газа с месторождения запланирована на начало 2020 года.

Бурение скважины входит в первый этап разработки месторождения Абшерон. На данном этапе добыча может составить 1,5 млрд кубометров газа в год, на пике в рамках проекта может добываться около 5 млрд кубометров газа в год.

Весь газ, добываемый в рамках первого этапа, будет направляться на внутренний рынок Азербайджана.

SOCAR и Total 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения Абшерон.

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с морского блока Абшерон, подписано 27 февраля 2009 года. В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (50%) и Total (50% - оператор).

Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.

Блок Абшерон находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. Запасы месторождения оцениваются в 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

Н.Аббасова