SOCAR ожидает добычу первой продукции с месторождения Карабах на Каспии в 2020-2021гг – глава компании

Добыча первого углеводородного сырья с месторождения Карабах в азербайджанском секторе Каспия ожидается в 2020-2021гг, сообщил президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев.

«Ожидания по поводу запасов нефти и газа на месторождении Карабах большие. В настоящее время идет строительство морского основания для добычи и бурения на этом месторождении. Строительство опорного блока морского основания уже завершено на 60%. Также завершается первичный инжиниринг проекта. Добыча первой продукции с месторождений Абшерон и Карабах прогнозируется в 2020-2021гг», - заявил глава SOCAR в интервью азербайджанскому госагентству «АзерТадж».

Он также сообщил, что в настоящее время ведется подготовка к бурению поисковой скважины на перспективной структуре Айпара на Каспии.

Ранее Р.Абдуллаев сообщил, что норвежская компания Equinor начнет во II-ом полугодии 2019 года бурение первой разведочной скважины на месторождении Карабах.

Бурение будет осуществляться с использованием полупогружной плавучей буровой установки "Деде Горгуд".

SOCAR и Equinor 31 мая 2018 года подписали в Баку контракт типа Production Shearing Agreement (PSA, СРП) на разведку и разработку блока перспективных структур Дан-Улдузу-Ашрафи-Айпара и Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах. Для реализации проектов SOCAR и Equinor создали операционную на паритетных долях (50% на 50%).

Договора ратифицированы в Милли Меджлисе Азербайджана 29 июня, вступили в силу – 5 июля. Для реализации проектов SOCAR и Equinor создадут операционную на паритетных долях (50% на 50%).

Согласно Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах, компания Equinor в течение 12 месяцев пробурит одну разведочную скважину для оценки запасов на контрактной площади. Если результаты бурения подтвердят коммерческую целесообразность проекта, то работы будут продолжены. В противном случае, Equinor имеет право выйти из контракта.

При выходе Equinor из проекта, пробуренная скважина остается в распоряжении SOCAR.

Месторождение Карабах, извлекаемые запасы которого оцениваются 16 млн тонн нефти и 28 млрд кубометров газа, расположено в 130 км к востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения составляет 180 метров.

Летом 1996 года компании, планировавшие участвовать в разработке участка, подписали контракт с SOCAR и сформировали консорциум Caspian International Petroleum Company - CIPCO. В него вошли российско-итальянская LUKAgip, американская Pennzoil, купленная позже британской Royal Dutch Shell, российский Лукойл, итальянская Agip и сам ГНКАР.

Однако, 23 февраля 1999 года контракт был аннулирован ввиду отказа иностранных акционеров от его дальнейшей реализации, посчитавших выявленные на месторождении запасы коммерчески не привлекательными при тогдашних ценах на нефть в $10-12 за баррель. В разведочные работы иностранные акционеры вложили до $130 млн.

Н.Аббасова