Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9316 RUR   0.0258 GBR   2.1985 TRY   0.3254

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.01 0.35 Brent 62.69 0.71

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 07.02.2019 21:00

Зависимости ЕС от российского газа не будет - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи глав стран Вышеградской группы в четверг заявила, что ЕС не станет зависеть от российского газа, сообщает агентство Bloomberg.

"Меркель сказала, что ЕС не будет зависеть от российских газовых ресурсов", - пишет Bloomberg.

Она отметила, что хотя Россия останется источником поставок энергоресурсов в Европу, Украина должна остаться страной-транзитером газа.

Ранее администрация США неоднократно критиковала соглашение между Германией и Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2". В Вашингтоне подчеркивали, что Берлин добровольно ставит себя в зависимость от российского газа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ГАЗ


Похожие новости


В Бундестаге предложили РФ убрать ракеты 9М729 за Урал для сохранения ДРСМД Россия необходима ЕС как партнер во внешней политике - глава МИД ФРГ Меркель и Макрон потребовали освобождения задержанных Россией украинских моряков Меркель предлагает продлить санкции против России Новый лидер ХДС будет развивать российскую политику Меркель - политолог Европа заинтересована в соблюдении США и Россией ДРСМД - глава МИД Германии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]