Зависимости ЕС от российского газа не будет - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи глав стран Вышеградской группы в четверг заявила, что ЕС не станет зависеть от российского газа, сообщает агентство Bloomberg.
"Меркель сказала, что ЕС не будет зависеть от российских газовых ресурсов", - пишет Bloomberg.
Она отметила, что хотя Россия останется источником поставок энергоресурсов в Европу, Украина должна остаться страной-транзитером газа.
Ранее администрация США неоднократно критиковала соглашение между Германией и Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2". В Вашингтоне подчеркивали, что Берлин добровольно ставит себя в зависимость от российского газа.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»