В Азербайджане индексируется страховая часть пенсий на уровне роста номинальной зарплаты в 2018г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об индексации страховой части трудовых пенсий.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, Минтруда и соцзащиты населения поручено обеспечить повышение страховой части трудовых пенсий с 1 января 2019 года в размере роста номинальной зарплаты в Азербайджане в 2018 году.

Кроме этого, ведомству поручено провести индексацию пенсионного капитала, накопленного в страховой части на индивидуальных счетах системы персонифицированного учета.

А. Мамедов