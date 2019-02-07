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Социум 07.02.2019 18:28

В Азербайджане индексируется страховая часть пенсий на уровне роста номинальной зарплаты в 2018г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об индексации страховой части трудовых пенсий.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, Минтруда и соцзащиты населения поручено обеспечить повышение страховой части трудовых пенсий с 1 января 2019 года в размере роста номинальной зарплаты в Азербайджане в 2018 году.

Кроме этого, ведомству поручено провести индексацию пенсионного капитала, накопленного в страховой части на индивидуальных счетах системы персонифицированного учета.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПЕНСИИ, ИНДЕКСАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]