Президент Алиев утвердил план по уменьшению влияния пластиковых отходов на окружающую среду

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил План мероприятий по уменьшению влияния пластиковых отходов на окружающую среду.
Соответствующее распоряжение главы государства размещено на его официальном сайте.
Согласно распоряжению план мероприятий рассчитан до 2021 года.
Исполнение плана поручено министерству экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Кроме того, глава государства поручил Центру анализа экономических реформ и коммуникаций проводить мониторинг и оценку исполнения мероприятий, предусмотренных планом.
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»