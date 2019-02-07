Экс-президента Армении Тер-Петросяна допросили по делу о разгоне демонстрации

Первый президент Армении (1991-1998 гг) Левон Тер-Петросян допрошен в Специальной следственной службе по делу о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года в Ереване, в результате чего погибли десять человек, сообщают армянские СМИ.
"Л.Тер-Петросян допрошен 7 февраля по делу "1 марта"", - отмечается в сообщении со ссылкой на источники.
СМИ сообщают также о допросе одного из крупнейших армянских бизнесменов Хачатура Сукиасяна.
В Специальной следственной службе информацию о допросах не комментируют.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о нескольких допросах экс-президента Армении Сержа Саргсяна.
Х.Сукиасян был депутатом парламента Армении, является владельцем группы компаний "СИЛ Концерн". После мартовских событий 2008 года был объявлен в розыск и преследовался по ч.1 ст.225 УК Армении (организация массовых беспорядков). 2 сентября 2009 года он сдался властям, а 5 сентября был освобожден под подписку о невыезде. 7 сентября Х.Сукиасян отказался от депутатского мандата. В феврале 20011 года Специальная следственная служба Армении прекратила уголовное дело в отношении Х.Сукиасяна по причине отсутствия доказательств его участия в организации массовых беспорядков.
С.Саргсян был президентом Армении в 2008-2018 гг. В апреле 2018 был назначен премьер-министром в рамках перехода республики от президентской к парламентской форме правления. Он ушел в отставку после массовых акций протеста оппозиции во главе с нынешним главой правительства страны Николом Пашиняном.
В Армении в свержении конституционного строя обвиняются бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Микаел Арутюнян, экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший президент Армении Роберт Кочарян, который арестован.
Все они проходят обвиняемыми по делу о массовых беспорядках 1 марта 2008 года.
Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Р.Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.
Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
Нынешний премьер Армении Н.Пашинян в то время был членом предвыборного штаба Л.Тер-Петросяна. После событий 1 марта Н.Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.
После избрания в мае 2018 года премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»