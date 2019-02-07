Президент Азербайджана утвердил программу гуманитарного сотрудничества с Туркменистаном до 2022г

Президент Ильхам Алиев в четверг утвердил межправительственную программу сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном в сферах науки, образования, культуры и искусства.

Соответствующий указ главы государства опубликован на его официальном сайте.

Документы были подписаны 22 ноября 2018 года во время официального визита президента И.Алиева в Туркменистан.

А. Мамедов