Президент Азербайджана утвердил программу гуманитарного сотрудничества с Туркменистаном до 2022г

Президент Ильхам Алиев в четверг утвердил межправительственную программу сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном в сферах науки, образования, культуры и искусства.
Соответствующий указ главы государства опубликован на его официальном сайте.
Документы были подписаны 22 ноября 2018 года во время официального визита президента И.Алиева в Туркменистан.
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»