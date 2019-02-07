Тело, извлеченное из обломков самолета в Ла-Манше, доставлено в Британию

Тело, поднятое из обломков затонувшего самолета, на борту которого находились футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, перевезено в Британию, передают в четверг западные СМИ.

Тело доставлено в гавань Портленда на юге Британии. В ближайшее время специалисты проведут судмедэкспертизу, в ходе которой будет установлена личность погибшего.

Поисковая команда ранее объявила об обнаружении обломков самолета, на борту которого находились аргентинский футболист и пилот. Обломки самолета находятся на дне Ла-Манша близ острова Гернси.

Частная поисковая компания начала поиски самолета в воскресенье, после того как работы приостановила полиция острова Гернси, посчитав, что шансов найти пилота и футболиста живыми фактически нет.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и футболист Э.Сала, исчез 21 января в районе Ла-Манша. По имеющимся данным, на нем футболист направлялся из Франции в Великобританию.