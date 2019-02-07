Тело, извлеченное из обломков самолета в Ла-Манше, доставлено в Британию

Тело, поднятое из обломков затонувшего самолета, на борту которого находились футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, перевезено в Британию, передают в четверг западные СМИ.
Тело доставлено в гавань Портленда на юге Британии. В ближайшее время специалисты проведут судмедэкспертизу, в ходе которой будет установлена личность погибшего.
Поисковая команда ранее объявила об обнаружении обломков самолета, на борту которого находились аргентинский футболист и пилот. Обломки самолета находятся на дне Ла-Манша близ острова Гернси.
Частная поисковая компания начала поиски самолета в воскресенье, после того как работы приостановила полиция острова Гернси, посчитав, что шансов найти пилота и футболиста живыми фактически нет.
Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и футболист Э.Сала, исчез 21 января в районе Ла-Манша. По имеющимся данным, на нем футболист направлялся из Франции в Великобританию.
Президент Азербайджана утвердил программу гуманитарного сотрудничества с Туркменистаном до 2022г
Посол Украины в Баку завершил дипмиссию в Азербайджане
Азербайджан и Нигерия обсудили возможности сотрудничества между ВВС
Путин предложил ВР дальнейшее сотрудничество с Роснефтью и по другим проектам - Песков
Total открыла 1-е крупное месторождение нефти на шельфе ЮАР
Полное страхование вкладов населения в Азербайджане предложено продлить на год
Уставный фонд Агентства ОМС повышен до 9,5 млн манатов
Президент Алиев утвердил план по уменьшению влияния пластиковых отходов на окружающую среду
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»