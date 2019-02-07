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Дальнее зарубежье 07.02.2019 21:42

Тело, извлеченное из обломков самолета в Ла-Манше, доставлено в Британию

Тело, поднятое из обломков затонувшего самолета, на борту которого находились футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, перевезено в Британию, передают в четверг западные СМИ.

Тело доставлено в гавань Портленда на юге Британии. В ближайшее время специалисты проведут судмедэкспертизу, в ходе которой будет установлена личность погибшего.

Поисковая команда ранее объявила об обнаружении обломков самолета, на борту которого находились аргентинский футболист и пилот. Обломки самолета находятся на дне Ла-Манша близ острова Гернси.

Частная поисковая компания начала поиски самолета в воскресенье, после того как работы приостановила полиция острова Гернси, посчитав, что шансов найти пилота и футболиста живыми фактически нет.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и футболист Э.Сала, исчез 21 января в районе Ла-Манша. По имеющимся данным, на нем футболист направлялся из Франции в Великобританию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БРИТАНИЯ, САМОЛЕТ, ТЕЛО, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]