В сенатском комитете стартовали слушания, на которых проголосуют по кандидатуре Барра на пост генпрокурора США

В сенатском комитете США по юридическим делам началось заседание, в ходе которого будет проведено голосование по кандидатуре Уильяма Барра на пост генпрокурора США, передают в четверг американские СМИ.
Если кандидатуру У.Барра одобрят в комитете по юридическим делам, после этого состоится голосование в сенате в полном составе.
Решение сената США относительно У.Барра является ключевым, поскольку именно он в случае назначения на пост генпрокурора будет курировать расследование по "российскому делу".
Голосование должно было состояться на прошлой неделе, однако 29 января в сенатском комитете приняли решение о его переносе.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»