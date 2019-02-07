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Дальнее зарубежье 07.02.2019 19:40

В сенатском комитете стартовали слушания, на которых проголосуют по кандидатуре Барра на пост генпрокурора США

В сенатском комитете США по юридическим делам началось заседание, в ходе которого будет проведено голосование по кандидатуре Уильяма Барра на пост генпрокурора США, передают в четверг американские СМИ.

Если кандидатуру У.Барра одобрят в комитете по юридическим делам, после этого состоится голосование в сенате в полном составе.

Решение сената США относительно У.Барра является ключевым, поскольку именно он в случае назначения на пост генпрокурора будет курировать расследование по "российскому делу".

Голосование должно было состояться на прошлой неделе, однако 29 января в сенатском комитете приняли решение о его переносе.

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Тэги: США, СЕНАТ, ЗАСЕДАНИЕ, ГЕНПРОКУРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]