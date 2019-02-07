В сенатском комитете стартовали слушания, на которых проголосуют по кандидатуре Барра на пост генпрокурора США

В сенатском комитете США по юридическим делам началось заседание, в ходе которого будет проведено голосование по кандидатуре Уильяма Барра на пост генпрокурора США, передают в четверг американские СМИ.

Если кандидатуру У.Барра одобрят в комитете по юридическим делам, после этого состоится голосование в сенате в полном составе.

Решение сената США относительно У.Барра является ключевым, поскольку именно он в случае назначения на пост генпрокурора будет курировать расследование по "российскому делу".

Голосование должно было состояться на прошлой неделе, однако 29 января в сенатском комитете приняли решение о его переносе.