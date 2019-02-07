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СНГ 07.02.2019 22:45

Ни она из трех партий, проходящих в парламент Молдавии на выборах, не получит большинства - опрос

Только три партии проходят в новый парламент Молдавии, но ни у кого не будет парламентского большинства, свидетельствуют результаты социологического опроса "Барометр общественного мнения".

Партия социалистов (ПСРМ) получила бы 20% голосов, избирательный блок ACUM (в его состав входят проевропейские правые партии PAS и "Платформа DА") - 11,7%, и правящая Демпартия Молдавии - 9%, сообщил директор заказавшего опрос Института публичной политики Аркадий Барбарошие на пресс-конференции в четверг в Кишиневе.

По его словам, стоит учитывать, что порядка 34,5% еще не определились с выбором кандидата, 11,1% - не приняли бы участие в голосовании, а 7,9% отказались давать ответ.

"Все же стоит ожидать высокой явки: 69% респондентов уверены в своем участии", - сказал эксперт.

По его словам, если брать в расчет только определившихся респондентов, то за ПСРМ готовы проголосовать 42,8%, ACUM - 25,1% и ДПМ -19,3%.

"Партия "Шор" в этом случае набирает число голосов, приближающих ее к преодолению шестипроцентного барьера для попадания в парламент (5,8%).

Относительно одномандатных округов, А.Барбэрошие отметил, что "35,5% респондентов отдали бы голоса за представителя партии, 20% - за независимого кандидата, а 37% затруднились с ответом".

"Также 43,1% участников опроса считают, что ПСРМ - является партией, представляющей их интересы, 21,7% считают таковым блок ACUM, 15,9% - ДПМ, а 9,3% - Партию "Шор", - сказал эксперт.

А.Барбэрошие обратил внимание на то, что подавляющее большинство респондентов не верят в то, что парламентские выборы будут свободными и корректными. По его словам, в это верят только 16% опрошенных, в то время как 72% не верят в справедливость выборов.

Опрос проводился с 19 по 31 января. В нем приняли участие 1224 респондента из 90 населенных пунктов РМ. Погрешность - 3%.

Выборы в парламент Молдавии состоятся 24 февраля. Они впервые пройдут не по пропорциональной, а по смешанной системе - 51депутат будет избран по одномандатным округам, а 50 - по партийным спискам. Два округа созданы для жителей Приднестровья, которые смогут проголосовать на избирательных участках на правом берегу Днестра. Еще три депутата будут избраны по округам для граждан Молдавии, работающих за рубежом.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ВЫБОРЫ, ОПРОС


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