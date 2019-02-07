Уставный фонд Агентства ОМС повышен до 9,5 млн манатов

Годовой уставный фонд Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию увеличен с 4 млн манатов до 9 млн 565 тыс. 947,36 манатов.
Это предусмотрено указом президента Ильхама Алиева о внесении изменений в устав Госагентства, подписанным в четверг.
Изменения также предусматривают передачу части контроля над деятельностью Агентства правлению. Ранее контроль над деятельностью Агентства осуществлялся только главой государства.
Кроме того, Агентство отныне не будет проводить статистический учет.
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»