Уставный фонд Агентства ОМС повышен до 9,5 млн манатов

Годовой уставный фонд Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию увеличен с 4 млн манатов до 9 млн 565 тыс. 947,36 манатов.

Это предусмотрено указом президента Ильхама Алиева о внесении изменений в устав Госагентства, подписанным в четверг.

Изменения также предусматривают передачу части контроля над деятельностью Агентства правлению. Ранее контроль над деятельностью Агентства осуществлялся только главой государства.

Кроме того, Агентство отныне не будет проводить статистический учет.

А. Мамедов