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Здравоохранение 07.02.2019 20:17

Уставный фонд Агентства ОМС повышен до 9,5 млн манатов

Годовой уставный фонд Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию увеличен с 4 млн манатов до 9 млн 565 тыс. 947,36 манатов.

Это предусмотрено указом президента Ильхама Алиева о внесении изменений в устав Госагентства, подписанным в четверг.

Изменения также предусматривают передачу части контроля над деятельностью Агентства правлению. Ранее контроль над деятельностью Агентства осуществлялся только главой государства.

Кроме того, Агентство отныне не будет проводить статистический учет.

А. Мамедов

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Тэги: ОМС, КАПИТАЛ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]