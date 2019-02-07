Глава Минобороны Армении обсудил с директором ФСВТС перспективы развития сотрудничества

Министр обороны Армении Давид Тоноян провел в четверг в Москве встречу с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрием Шугаевым.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, на встрече были обсуждены текущие программы двустороннего военно-технического сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия.
"Стороны отметили высокий уровень сотрудничества", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось, недавно Армения купила у России четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ.
По данным газеты "Коммерсант", по условиям контракта Армения получит четыре новых Су-30СМ в 2020 году.
Армения - союзник России по ОДКБ. В Армении действует российская военная база.
Как сообщалось, Москва предоставляла Еревану государственный кредит на покупку российского вооружения и техники.
Армения стала первым иностранным покупателем экспортного варианта российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Президент Азербайджана утвердил программу гуманитарного сотрудничества с Туркменистаном до 2022г
Посол Украины в Баку завершил дипмиссию в Азербайджане
Азербайджан и Нигерия обсудили возможности сотрудничества между ВВС
Путин предложил ВР дальнейшее сотрудничество с Роснефтью и по другим проектам - Песков
Total открыла 1-е крупное месторождение нефти на шельфе ЮАР
Полное страхование вкладов населения в Азербайджане предложено продлить на год
Уставный фонд Агентства ОМС повышен до 9,5 млн манатов
Президент Алиев утвердил план по уменьшению влияния пластиковых отходов на окружающую среду
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»