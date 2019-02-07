Глава Минобороны Армении обсудил с директором ФСВТС перспективы развития сотрудничества

Министр обороны Армении Давид Тоноян провел в четверг в Москве встречу с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрием Шугаевым.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, на встрече были обсуждены текущие программы двустороннего военно-технического сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия.

"Стороны отметили высокий уровень сотрудничества", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, недавно Армения купила у России четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ.

По данным газеты "Коммерсант", по условиям контракта Армения получит четыре новых Су-30СМ в 2020 году.

Армения - союзник России по ОДКБ. В Армении действует российская военная база.

Как сообщалось, Москва предоставляла Еревану государственный кредит на покупку российского вооружения и техники.

Армения стала первым иностранным покупателем экспортного варианта российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"