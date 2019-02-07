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ТЭК 07.02.2019 23:27

Путин предложил ВР дальнейшее сотрудничество с Роснефтью и по другим проектам - Песков

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главным исполнительным директором BP Робертом Дадли обсудил перспективы дальнейшей работы на российском рынке, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На встрече президент сказал, что компания ВР вложила в российскую экономику около $17 млрд, владеет более 19% акций "Роснефти" (MOEX:ROSN) и является надежным стратегическим партнером нашей страны", - сказал он.

"В.Путин отметил, что в России компании всегда помогали с реализацией ее проектов и будут помогать и далее", - передал Д.Песков слова президента, добавив, что глава государства "предложил Дадли обсудить возможности и перспективы дальнейшего сотрудничества как в контексте работы с "Роснефтью", так и по другим проектам".

"В свою очередь глава ВР отметил, что компания работает с "Роснефтью" уже более пяти лет и является ее стратегическим партнером. Он напомнил, что в прошлом году "Роснефть" достигла прекрасных результатов и вошла в десятку крупнейших нефтегазовых компаний мира. Р.Дадли поблагодарил В.Путина за неизменное внимание и поддержку работе компании", - сказал Д.Песков.

Британская BP является крупнейшим иностранным акционером НК "Роснефть" с долей в 19,75% и номинирует двух представителей в состав совета директоров российской компании - главного исполнительного директора BP Боба Дадли и Гильермо Кинтеро, бывшего президента ВР по Латинской Америке.

Помимо этого у компаний есть три совместных предприятия в России. OOO "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" (ТЮНГД), в котором BP принадлежат 20% участия, разрабатывает Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение в Восточной Сибири и в настоящее время добывает свыше 70 тыс. барр. в сутки. К 2021 году добыча должна достичь 100 тыс. б/с.

OOO "Ермак Нефтегаз", созданное в 2016 году, ведет геологоразведку в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга общей площадью порядка 260 тыс. кв. км, а также планирует распространить свою деятельность на Якутию. Доля "Роснефти" в OOO составляет 51%, а ВР - 49%.

В рамках СП "Харампурнефтегаз" (доля BP 49%) планируется добыча нефти на зрелых месторождениях и реализация проекта добычи газа. Разработка сеноманской залежи позволит добывать свыше 10 млрд куб. метров газа в 2020 году. Проект обладает потенциалом дальнейшего наращивания газодобычи за счет освоения туронской залежи, что позволит более чем удвоить общие объемы производства.

Стороны также намерены развивать комплексное взаимодействие в рамках совместных проектов по добыче газа и СПГ проектов на территории России и за рубежом с возможностью маркетинга и сбыта газа на международных рынках. "Роснефть" подписала меморандум с дочкой ВР - BP Gas Marketing Limited - о планах заключить договор купли-продажи добываемого "Роснефтью" газа для обеспечения дополнительных поставок российского сырья на рынки Европы, начиная с 2019 года.

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Тэги: РОССИЯ, ВР, ПУТИН, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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