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Транспорт и связь 07.02.2019 20:51

Кабмин Азербайджана подготовит госпрограмму развития железных дорог до 2024г

Кабинету министров Азербайджана поручено в течение трех месяцев подготовить новую государственную программу развития железных дорог страны.

Соответствующий указ подписал в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Программа охватит 2019-2023 года.

Кроме того, Кабмину поручено в течение шести месяцев подготовить ряд правил и порядков, касающихся перевозок грузов, пассажиров, багажа и так далее.

А. Мамедов

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Тэги: АЖД, РАЗВИТИЕ, ПРОГРАММА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]