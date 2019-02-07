Кабмин Азербайджана подготовит госпрограмму развития железных дорог до 2024г

Кабинету министров Азербайджана поручено в течение трех месяцев подготовить новую государственную программу развития железных дорог страны.
Соответствующий указ подписал в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Программа охватит 2019-2023 года.
Кроме того, Кабмину поручено в течение шести месяцев подготовить ряд правил и порядков, касающихся перевозок грузов, пассажиров, багажа и так далее.
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»