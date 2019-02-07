Глава дипломатии ЕС заявила о намерении активизировать действия по урегулированию кризиса в Венесуэле

ЕС намерен активизировать действия в рамках инициативы по учреждению контактной группы по Венесуэле, сообщила в четверг в Монтевидео глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на совместной пресс-конференции с президентом Уругвая Табаре Васкесом.
"С учетом последних событий ЕС решил активизировать действия, поскольку существует необходимость реагировать незамедлительно. Я проинформировала ООН, постоянных членов СБ ООН, Святой Престол, ряд стран региона, других международных действующих лиц об учреждении контактной группы по Венесуэле, и я намерена поддерживать эти контакты", - заявила она.
"У нас у всех одна и та же цель - содействовать демократическому мирному политическому решению (кризиса в Венесуэле). Это не только лучший желаемый результат, но это и единственный возможный результат в случае, если мы желаем избежать более серьезных страданий, создания хаоса и опасности", - добавила Ф.Могерини.
Кроме того, в задачу контактной группы входит "посредничество в установлении прямых переговоров", но, по ее словам, "важно содействовать в мирном и демократическом выходе из создавшегося кризиса через проведение заслуживающих доверия прозрачных свободных президентских выборов" в Венесуэле.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»