Кандидат США на пост главы Всемирного банка считает необходимым сократить кредиты для Китая

Кандидат США на пост главы Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мальпас считает необходимым сократить объемы кредитования, которые организация направляет Китаю, и сосредоточить усилия на повышении качества жизни в бедных странах.
"Речь идет не о полном прекращении помощи Китаю, но, скорее, о сдвиге в отношениях, с тем чтобы больше денег было доступно для стран с более низким уровнем доходов или развивающихся стран", - заявил он в интервью Bloomberg TV.
Реформа ВБ, решение о которой было принято в прошлом году, уже предусматривает сокращение кредитования Китая, и Д.Мальпас лишь хочет добиться ее реализации. В случае избрания на пост президента ВБ он собирается повысить эффективность организации в борьбе с крайней нищетой.
ВВП Китая составляет около $18 тыс. в расчете на душу населения с учетом покупателей способности, что сопоставимо с уровнем доходов в странах из середины списка, например, в Бразилии и Таиланде.
Действующий глава банка Джим Ён Ким решил уйти в отставку досрочно и покинул свой пост 1 февраля.
На этой неделе президент США Дональд Трамп официально назвал заместителя министра финансов по международным отношениям Дэвида Мальпаса кандидатом на пост президента Всемирного банка. При этом 62-летний Д.Мальпас известен как критик этой международной финансовой организации, он последовательно упрекал ВБ в неэффективности, излишнем кредитовании Китая, а также заявлял, что глобализм и многосторонний подход в международных отношениях "зашли слишком далеко".
В прошлом году Д.Мальпас сыграл важную роль в согласовании увеличения капитала ВБ на $13 млрд.
По словам Д.Мальпаса, решение Вашингтона о выдвижении его кандидатуры было хорошо принято другими странами-участницами ВБ. Однако он не уточнил, о каких именно государствах идет речь.
Глава Всемирного банка является традиционно представителем США, которые имеют 16% капитала этой организации. Совет исполнительных директоров банка будет рассматривать кандидатуры на пост руководителя организации с 7 февраля по 14 марта.
В ближайшие недели Д.Мальпас посетит ряд стран с целью заручиться поддержкой на мартовском голосовании совета.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»