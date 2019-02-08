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Дальнее зарубежье 08.02.2019 09:29

Мадуро подписал письмо Трампу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес подписали обращение к президенту США Дональду Трампу с требованием не вмешиваться в дела Венесуэлы, сообщают местные СМИ.

В этот четверг президент Боливарианской Республики Венесуэлы Николас Мадуро в сопровождении супруги Силии Флорес пришли на площадь Боливар де Каракас, где располагается один из пунктов по сбору подписей.

Первым подпись поставил Н.Мадуро, потом С.Флорес.

"Сегодня мы подписались за мир и каждый день мы защищаем его от всех посягательств, с любовью, терпением и решимостью, как всегда единым фронтом с Николасом Мадуро", - написала С.Флорес в своем Twitter.

Целью акции является сбор 10 млн подписей против вмешательства США в дела Венесуэлы на фоне политического кризиса в стране.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом страны. США и ряд других стран признали его законным лидером Венесуэлы.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, США, ПИСЬМО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]