Мадуро подписал письмо Трампу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес подписали обращение к президенту США Дональду Трампу с требованием не вмешиваться в дела Венесуэлы, сообщают местные СМИ.
В этот четверг президент Боливарианской Республики Венесуэлы Николас Мадуро в сопровождении супруги Силии Флорес пришли на площадь Боливар де Каракас, где располагается один из пунктов по сбору подписей.
Первым подпись поставил Н.Мадуро, потом С.Флорес.
"Сегодня мы подписались за мир и каждый день мы защищаем его от всех посягательств, с любовью, терпением и решимостью, как всегда единым фронтом с Николасом Мадуро", - написала С.Флорес в своем Twitter.
Целью акции является сбор 10 млн подписей против вмешательства США в дела Венесуэлы на фоне политического кризиса в стране.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом страны. США и ряд других стран признали его законным лидером Венесуэлы.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 28 нарушений - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана утвердил программу гуманитарного сотрудничества с Туркменистаном до 2022г
Американские сенаторы хотят создать механизм для привлечения членов ОПЕК к ответственности
Нефть дешевеет и завершает неделю в минусе, Brent опустилась до $61,2 за баррель
Полное страхование вкладов населения в Азербайджане предложено продлить на год
Уставный фонд Агентства ОМС повышен до 9,5 млн манатов
Президент Алиев утвердил план по уменьшению влияния пластиковых отходов на окружающую среду
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»