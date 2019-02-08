Советник президента США Джон Болтон сообщил о переговорах с министром иностранных дел Дании Андерс Самуэльсеном.
"Отличная беседа состоялась сегодня с Андерсом Самуэльсеном по "Северному потоку-2", российской агрессии в Черном море, укреплении НАТО и сотрудничестве в Арктике", - написал Дж.Болтон в своем Twitter.
Советник президента США по нацбезопасности также оценил усилия Дании в Венесуэле и Иране.
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.
Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северного потока- 2" является "Газпром" . В строительный консорциум входят также французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.
Дания пока еще не предоставила свое разрешение на прокладку этого газопровода.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»