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ТЭК 08.02.2019 09:10

Болтон обсудил "Северный поток - 2" с главой МИД Дании, не предоставившей пока разрешение на прокладку газопровода

Советник президента США Джон Болтон сообщил о переговорах с министром иностранных дел Дании Андерс Самуэльсеном.

"Отличная беседа состоялась сегодня с Андерсом Самуэльсеном по "Северному потоку-2", российской агрессии в Черном море, укреплении НАТО и сотрудничестве в Арктике", - написал Дж.Болтон в своем Twitter.

Советник президента США по нацбезопасности также оценил усилия Дании в Венесуэле и Иране.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северного потока- 2" является "Газпром" . В строительный консорциум входят также французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Дания пока еще не предоставила свое разрешение на прокладку этого газопровода.

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Тэги: США, ДАНИЯ, БОЛТОН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]