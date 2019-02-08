Советник президента США Джон Болтон сообщил о переговорах с министром иностранных дел Дании Андерс Самуэльсеном.

"Отличная беседа состоялась сегодня с Андерсом Самуэльсеном по "Северному потоку-2", российской агрессии в Черном море, укреплении НАТО и сотрудничестве в Арктике", - написал Дж.Болтон в своем Twitter.

Советник президента США по нацбезопасности также оценил усилия Дании в Венесуэле и Иране.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северного потока- 2" является "Газпром" . В строительный консорциум входят также французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Дания пока еще не предоставила свое разрешение на прокладку этого газопровода.