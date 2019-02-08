Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9316 RUR   0.0258 GBR   2.1985 TRY   0.3254

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.01 0.35 Brent 62.69 0.71

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10 Фев 11 Фев

Дальнее зарубежье 08.02.2019 09:13

Время переговоров с Мадуро прошло и ему стоит отказаться от власти - спецпосланник США по Венесуэле

Вместо того, чтобы вести переговоры с президентом Николасом Мадуро, контактной группе по Венесуэле необходимо признать временного самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Элиот Абрамс.

"Время для диалога с Мадуро давно прошло. Каждый день, когда Мадуро остается у власти, это день, когда политические заключенные остаются в тюрьме, подвергаются насилию, а венесуэльцы остаются без еды и лекарств", - сказал Э.Абрамс на брифинге госдепа США.

"Вместо того, чтобы пытаться принять Мадуро посредством контактных групп или диалога, мы настоятельно призываем страны признать Хуана Гуайдо в качестве временного президента и присоединиться к нам в ответ на его призыв к незамедлительному оказанию международной гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей венесуэльского народа", - добавил он.

По его мнению, единственный достойный сигнал режиму Н.Мадуро - "положить конец диктатуре в Венесуэле".

Э.Абрамс отметил, что Н.Мадуро должен оставить власть и чем быстрее, тем лучше.

"Для перехода к демократии в Венесуэле лучше, чтобы он (Н.Мадуро - ИФ) находился за пределами страны. И есть ряд стран, которые я думаю, были бы готовы принять его", - подчеркнул он.

"У него есть друзья в таких местах, как Куба и Россия, и есть некоторые другие страны, которые пришли к нам в частном порядке и сказали, что они готовы принять членов нынешнего нелегитимного режима, если это поможет переходу", - добавил спецпосланник по Венесуэле, при этом он отказался назвать конкретные страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, МАДУРО


Похожие новости


Мадуро подписал письмо Трампу Total перенесет управление деятельностью в Венесуэле из Хьюстона в Европу Трамп вновь заявил о поддержке народа Венесуэлы и осудил Мадуро Болтон обсудил с главой МИД Бразилии гуманитарную помощь Венесуэле Мадуро обещает Трампу направить документ с подписями 10 млн венесуэльцев с протестом против вооруженного вмешательства Болтон обещает гумпомощь для Венесуэлы и призывает Мадуро "уйти с дороги"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]