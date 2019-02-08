Время переговоров с Мадуро прошло и ему стоит отказаться от власти - спецпосланник США по Венесуэле

Вместо того, чтобы вести переговоры с президентом Николасом Мадуро, контактной группе по Венесуэле необходимо признать временного самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Элиот Абрамс.

"Время для диалога с Мадуро давно прошло. Каждый день, когда Мадуро остается у власти, это день, когда политические заключенные остаются в тюрьме, подвергаются насилию, а венесуэльцы остаются без еды и лекарств", - сказал Э.Абрамс на брифинге госдепа США.

"Вместо того, чтобы пытаться принять Мадуро посредством контактных групп или диалога, мы настоятельно призываем страны признать Хуана Гуайдо в качестве временного президента и присоединиться к нам в ответ на его призыв к незамедлительному оказанию международной гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей венесуэльского народа", - добавил он.

По его мнению, единственный достойный сигнал режиму Н.Мадуро - "положить конец диктатуре в Венесуэле".

Э.Абрамс отметил, что Н.Мадуро должен оставить власть и чем быстрее, тем лучше.

"Для перехода к демократии в Венесуэле лучше, чтобы он (Н.Мадуро - ИФ) находился за пределами страны. И есть ряд стран, которые я думаю, были бы готовы принять его", - подчеркнул он.

"У него есть друзья в таких местах, как Куба и Россия, и есть некоторые другие страны, которые пришли к нам в частном порядке и сказали, что они готовы принять членов нынешнего нелегитимного режима, если это поможет переходу", - добавил спецпосланник по Венесуэле, при этом он отказался назвать конкретные страны.