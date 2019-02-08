Южная Корея и США объявят о совместных военных учениях после второго саммита Трампа и Ким Чен Ына

Южная Корея и США отложили объявление о своих планах совместных военных учений до окончания второго саммита между Вашингтоном и Пхеньяном, намеченного на 27-28 февраля, сообщает "Ренхап" со ссылкой на правительственный источник.

"Планы учений на первую половину этого года будут объявлены после североамериканского саммита. Но предварительный план начать командно-штабные учения 4 марта ", - заявил собеседник агентства.

Отмечается, что если союзники продолжат свои ежегодные учения это может отразиться на текущей подготовке к саммиту между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Кроме того, существует вероятность, что лидеры США и КНДР договорятся во время февральской встречи об отмене или переносе учений.

Сеул и Вашингтон запланировали проведение двухнедельных учений Key Resolve и Foal Eagle в период с марта по апрель.

Они также договорились переименовать их, чтобы не вызывать негативную реакцию со стороны Северной Кореи. Так, Key Resolve уже получили новое название 19-1 Exercise.

Ранее Пхеньян осуждал данные учения, называя их "репетицией вторжения".

В среду президент США Дональд Трамп подтвердил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном намечена на 27-28 февраля во Вьетнаме.