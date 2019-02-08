В сенате Казахстана призывают не допустить роста внутренних цен на ГСМ в связи с формированием общего рынка в ЕАЭС

Председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости не допустить роста цен на ГСМ на внутреннем рынке в ходе формирования общего рынка газа и нефти в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"К 2025 году в рамках ЕАЭС будут сформированы общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов. К этому направлению нам нужно подходить очень внимательно, мы не должны допустить роста розничных цен на ГСМ на внутреннем рынке", - сказал К.-Ж.Токаев на правительственном часе по вопросам реализации торговой политики Казахстана в ЕАЭС в пятницу.
Он также подчеркнул, что правительству Казахстана необходимо обратить внимание делового сообщества на перспективы, открывающиеся в связи с формированием единого рынка ЕАЭС.
"В частности, Казахстан получил возможность реализовать экспортный потенциал отечественной электроэнергетической отрасли в рамках создаваемого электроэнергетического рынка ЕАЭС", - напомнил сенатор.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»