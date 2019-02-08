Нефть дешевеет и завершает неделю в минусе, Brent опустилась до $61,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу и завершают неделю максимальным падением с начала года на опасениях по поводу роста мировой экономики.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:12 подешевели на $0,44 (0,71%) - до $61,19 за баррель. На торгах в четверг их цена снизилась на $1,06 (1,69%) и составляла на закрытие $61,63 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,44 (0,84%) - до $52,20 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала на $1,37 (2,54%), до $52,64 за баррель.

С начала недели стоимость Brent упала на 2,5%, WTI - на 5,5%.

В четверг Банк Англии по итогам очередного заседания ухудшил оценку роста ВВП страны на 2019 год с 1,7% до 1,2% из-за Brexit, торможения мировой экономики и неопределенности по всему миру. Таким образом, рост британской экономики в этом году будет минимальным с 2009 года.

В 2020 году ожидается подъем на 1,5%, а не на 1,7%, как говорилось в ноябрьском докладе, в 2021 году рост ускорится до 1,9%.

Ранее Еврокомиссия ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9%, на 2020 год - до 1,6% с 1,7%. Наиболее резко был ухудшен прогноз для ВВП Италии - до всего 0,2% в 2019 году против ожидавшихся ранее 1,2%. Если прогноз оправдается, темпы роста итальянской экономики станут минимальными за пять лет.

Кроме того, CNBC сообщила, что встреча Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином вряд ли произойдет до 1 марта, но США даже после наступления дедлайна, скорее всего, сохранят импортные пошлины на уровне 10%, а не повысят их до 25%, как было запланировано.

"Растущий пессимизм в отношении торговой войны способствует снижению рынков акций и нефти, - полагает сырьевой аналитик в Rakuten Securities Сатору Ёсида. - В настоящий момент потребление нефти не сокращается, однако ухудшение макроэкономических показателей сигнализирует о том, что в будущем спрос может уменьшиться".

Тем временем канадская нефть дешевеет на фоне временного прекращения работы двух крупных нефтепроводов на время расследования возможной утечки нефти в штате Миссури. Также компания TransCanada объявила о наступлении форс-мажора на нефтепроводе Keystone.