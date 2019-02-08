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Регион 08.02.2019 11:31

Правительство Армении приняло и направило в парламент программу действий на ближайшие пять лет

Правительство Армении на внеочередном заседании в пятницу одобрило программу действий исполнительного органа на предстоящие пять лет и направило документ на рассмотрение парламента.

"Считаю, что мы получили очень хорошую программу. Конкретные цифры, сроки реализации будут уточнены после принятия программы самими ведомствами, ответственными за конкретные сферы", - сказал на заседании вице-премьер Армении Мгер Григорян.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил, что программа правительства соответствует "нашим концептуальным представлениям".

"Мы заявляем этой программой, что начинаем экономическую революцию", - отметил Н.Пашинян.

Программа правительства Армении широко обсуждалась политикам, экономистами и общественными деятелями, которые подвергли документ критике, назвав его "сборником добрых пожеланий, где нет конкретики и цифр".

Как сообщалось, в проекте программы, в том числе, отмечалось, что правительство Армении намерено активно работать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), развивать отношения с РФ и углублять взаимодействие с США. Также в рамках программы планируется укомплектовать Вооруженные силы Армении современными высокоточными ракетными комплексами большой дальности.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]