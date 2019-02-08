SOCAR Turkiye Enerji планирует приобрести в Турции сеть из 600-700 АЗС – глава компании

Компания SOCAR Turkiye Enerji (турецкая "дочка" SOCAR/ГНКАР) планирует приобрести в Турции компанию с сетью из 600-700 автозаправочных станций (АЗС), заявил глава компании Заур Гахраманов.
«Компания планирует расширить свою деятельность в Турции и в секторе распределения топлива. SOCAR Turkiye ( в ноябре 2018г - ИФ) стала победителем тендера на открытие 9 АЗС в новом аэропорту Стамбула, а на днях договорилась о приобретении газораспределительных компаний германской EWE A.G.в Турции. В настоящее время компания присматривается к возможности приобретения компании, владеющей как минимум 600-700 автозаправочных пунктов», - отметил З.Гахраманов в интервью турецким СМИ.
Глава SOCAR Turkiye Enerji также сообщил, что до сих пор инвестиции компании SOCAR в экономику Турции составили $14,2 млрд. Еще $5,3 млрд компания намерена вложить в проекты в Турции в течение ближайших трех лет.
По словам З.Гахраманова, в настоящее время рыночная стоимость SOCAR Turkiye Enerji оценивается порядка $11 млрд.
В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод «STAR», контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.
SOCAR Turkiye Enerji 30 января 2019 года объявила о приобретении управляющую операциями EWE AG в Турции компанию EWE Turkey Holding и входящие в нее компании: Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom.
Н.Аббасова
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