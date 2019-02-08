Глава МИД Грузии заявил о подготовке новой резолюции Конгресса США в поддержку Тбилиси

Конгресс США готовит новую резолюцию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, грузинское внешнеполитическое ведомство активно работает с американским руководством в этом вопросе, заявил журналистам находящийся с визитом в Вашингтоне глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
"Еще одним свидетельством этой поддержки является инициированная в Конгрессе резолюция, осуждающая Сирию за признание независимыми государствами двух грузинских регионов - Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии - ИФ)", - сказал министр.
Он отметил, что в проекте резолюции выражена твердая поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии и "осуждена оккупация Абхазии и Цхинвальского региона Российской Федерацией".
"Эта резолюция является еще одним ясным посланием США для всех, кто поддерживает незаконные действия России", - заявил Д.Залкалиани.
Со своей стороны автор резолюции, конгрессмен Френсис Руни заявил журналистам, что данная резолюция осуждает действия России в отношении Грузии и "говорит грузинскому народу, какую выгоду для него представляет развитие отношений с США".
В декабре 2018 года сообщалось, что Палата представителей США единогласно утвердила законопроект о поддержке Грузии, предполагающий введение санкций в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека в Абхазии и Южной Осетии.
"Документ, поддержанный в Конгрессе республиканцами и демократами, еще раз подчеркивает твердую поддержку США суверенитету, независимости и территориальной целостности Грузии. В документе содержится инициатива о введении санкций против лиц, нарушающих на оккупированных Россией территориях прав человека", - заявил тогда глава МИД Грузии.
"В законопроекте сказано, что Конгресс осуждает оккупацию грузинских регионов - Абхазии и Цхинвальского региона, а также факты нарушения прав человека на оккупированных территориях", - сказал Д.Залкалиани.
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