Белорусские правозащитники просят правительство привлечь к ответственности главу МВД за высказывания о ЛГБТ

Незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" обратился в Совет министров республики с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности главу МВД Игоря Шуневича за высказывания о ЛГБТ, сочтя их проявлением гомофобии.

"После того, как Генеральная прокуратура и Следственный комитет не усмотрели оснований для проведения проверки, дачи правовой оценки гомофобным высказываниям министра внутренних дел Игоря Шуневича и привлечения его к уголовной ответственности, правозащитник Валентин Стефанович (юрист ПЦ "Весна" - ИФ) обратился с заявлением в Совет министров", - говорится в сообщении правозащитного центра.

В заявлении В.Стефановича отмечено, что высказывания главы МВД, растиражированные на государственном телеканале "представляют собой не что иное, как подстрекательство к дискриминации, вражде к гражданам страны по дискриминационному признаку - сексуальной ориентации, направленные на формирование неприязни, чувства отвращения, ненависти и враждебности к представителям данной социальной группы".

В данной связи правозащитник попросил Совмин привлечь министра внутренних дел к дисциплинарной ответственности в связи с ненадлежащим исполнением им законодательных актов республики. В частности речь идет о "Положении о министре Республики Беларусь", где в п.1 зафиксировано, что одной из основных задач министра является обеспечение в пределах своих полномочий реализации конституционных положений, прав и интересов юридических и физических лиц.

Как сообщалось, в январе правозащитный центр "Весна" направил заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с требованием провести проверку по факту высказываний министра внутренних дел И.Шуневича в отношении представителей сексуальных меньшинств.

Заявления были направлены за подписью председателя "Весны" Алеся Беляцкого и юриста Валентина Стефановича. Речь шла об интервью министра, в котором он высказался относительно граждан, принадлежащих к сообществу ЛГБТК+, назвав их "дырявыми".

Генеральная прокуратура в своем ответе на заявление правозащитников посчитала, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет. В частности, в Генпрокуратуре заявили, что И.Шуневич в интервью высказал "личное мнение по некоторым вопросам". "В данной статье не используются слова, фразы и словосочетания, использование которых позволило бы утверждать о наличии в них состава какого-либо правонарушения или уголовно наказуемого деяния", - отмечалось в ответе надзорного ведомства.

В ответе СК на заявление правозащитников было сказано, что "нет объективных данных, указывающих на наличие признаков преступления", а в указанных в заявлении информационных ресурсах "формулировок, фраз и (или) выражений, направленных на возбуждение социальной вражды или розни, не выявлено".