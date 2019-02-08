Первая встреча рабгруппы по реализации каспийской конвенции пройдет в Баку 19-20 февраля - МИД Азербайджана

Первое заседание специальной рабочей группы по реализации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря под эгидой министерств иностранных дел прибрежных государств состоится 19-20 февраля в Баку.

«Первое заседание Рабочей группы пройдет Баку 19-20 февраля в Баку», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

На заседании планируется обсуждение ряда вопросов, связанных с реализацией конвенции по правовому статусу Каспия, подписанной 12 августа 2018 года в Актау и др. вопросы.

Азербайджанскую делегацию в рабочей группе возглавляет спецпредставитель Халаф Халафов.

Как сообщалось ранее, во время Саммита в Актау главами прикаспийских государств было поручено в первоочередном порядке приступить к разработке соглашения о методике установления прямых исходных линий на море. На встрече в Баку ожидается рассмотрение сторонами вопроса касающегося подготовки проекта этого соглашения. Также, планируется обсуждения вопросов, связанных с реализацией достигнутых договоренностей в рамках Пятого Каспийского Саммита.

Ф.Исазаде