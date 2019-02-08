Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.928 RUR   0.0258 GBR   2.2014 TRY   0.3228

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.64 -1.37 Brent 61.63 -1.06

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10 Фев 11 Фев

Внешняя политика 08.02.2019 11:09

Первая встреча рабгруппы по реализации каспийской конвенции пройдет в Баку 19-20 февраля - МИД Азербайджана

Первое заседание специальной рабочей группы по реализации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря под эгидой министерств иностранных дел прибрежных государств состоится 19-20 февраля в Баку.

«Первое заседание Рабочей группы пройдет Баку 19-20 февраля в Баку», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

На заседании планируется обсуждение ряда вопросов, связанных с реализацией конвенции по правовому статусу Каспия, подписанной 12 августа 2018 года в Актау и др. вопросы.

Азербайджанскую делегацию в рабочей группе возглавляет спецпредставитель Халаф Халафов.

Как сообщалось ранее, во время Саммита в Актау главами прикаспийских государств было поручено в первоочередном порядке приступить к разработке соглашения о методике установления прямых исходных линий на море. На встрече в Баку ожидается рассмотрение сторонами вопроса касающегося подготовки проекта этого соглашения. Также, планируется обсуждения вопросов, связанных с реализацией достигнутых договоренностей в рамках Пятого Каспийского Саммита.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАКУ, КАСПИЙ, РАБГРУППА


Похожие новости


Бакинский порт готов принять круизные теплоходы по Каспию, по другим портам остаются вопросы – СМИ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]