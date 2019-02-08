ЕЭК вскоре может согласовать проект соглашения о регулировании рынка алкоголя в ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) надеется в ближайшее время направить странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проект соглашения о регулировании алкогольного рынка, сообщил член коллегии ЕЭК по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков.
"Мы надеемся, что в ближайшее время сможем согласовать оставшиеся разногласия со странами и направим на согласования сторон окончательный вариант данного соглашения (о регулировании алкогольного рынка - ИФ-К)", - сказал Т.Жаксылыков в сенате парламента Казахстана в пятницу в Астане.
Он напомнил, что в рамках ЕАЭС проводится работа по формированию общего алкогольного рынка.
"Разработан в этой связи проект соглашения о регулировании алкогольного рынка, целью которого является устранение барьеров при взаимной торговле алкоголем. Алкоголь - это один из последних товарных рынков, по которому еще не сформирован общий безбарьерный рынок, так называемые товары изъятия. Соглашение имеет важнейшее значение для бизнеса и решит проблемы беспрепятственной недискриминационной взаимной торговле алкоголем", - отметил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»