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СНГ 08.02.2019 12:28

ЕЭК вскоре может согласовать проект соглашения о регулировании рынка алкоголя в ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) надеется в ближайшее время направить странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проект соглашения о регулировании алкогольного рынка, сообщил член коллегии ЕЭК по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков.

"Мы надеемся, что в ближайшее время сможем согласовать оставшиеся разногласия со странами и направим на согласования сторон окончательный вариант данного соглашения (о регулировании алкогольного рынка - ИФ-К)", - сказал Т.Жаксылыков в сенате парламента Казахстана в пятницу в Астане.

Он напомнил, что в рамках ЕАЭС проводится работа по формированию общего алкогольного рынка.

"Разработан в этой связи проект соглашения о регулировании алкогольного рынка, целью которого является устранение барьеров при взаимной торговле алкоголем. Алкоголь - это один из последних товарных рынков, по которому еще не сформирован общий безбарьерный рынок, так называемые товары изъятия. Соглашение имеет важнейшее значение для бизнеса и решит проблемы беспрепятственной недискриминационной взаимной торговле алкоголем", - отметил он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕАЭС, АЛКОГОЛЬ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]