ЕЭК вскоре может согласовать проект соглашения о регулировании рынка алкоголя в ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) надеется в ближайшее время направить странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проект соглашения о регулировании алкогольного рынка, сообщил член коллегии ЕЭК по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков.

"Мы надеемся, что в ближайшее время сможем согласовать оставшиеся разногласия со странами и направим на согласования сторон окончательный вариант данного соглашения (о регулировании алкогольного рынка - ИФ-К)", - сказал Т.Жаксылыков в сенате парламента Казахстана в пятницу в Астане.

Он напомнил, что в рамках ЕАЭС проводится работа по формированию общего алкогольного рынка.

"Разработан в этой связи проект соглашения о регулировании алкогольного рынка, целью которого является устранение барьеров при взаимной торговле алкоголем. Алкоголь - это один из последних товарных рынков, по которому еще не сформирован общий безбарьерный рынок, так называемые товары изъятия. Соглашение имеет важнейшее значение для бизнеса и решит проблемы беспрепятственной недискриминационной взаимной торговле алкоголем", - отметил он.