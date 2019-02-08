У Трампа нет планов по встрече с Си Цзиньпином до окончания сроков торговых переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет планов по встрече с председателем КНР Си Цзиньпином до начала марта, когда кончаются сроки для заключения торгового соглашения между двумя странами, сообщает телеканал CNBC.
"Нет", - заявил президент, когда его спросили, встретится ли он с Си Цзиньпином до окончания сроков по заключению торгового соглашения.
В то же время, отмечает телеканал, ситуация со встречей может измениться после поездки американской торговой делегации в Пекин на следующей неделе.
В последнее время Д.Трамп неоднократно заявлял о прогрессе в переговорах с Китаем по торговле и говорил, что предстоящая сделка, если будет заключена, станет самой масштабной в истории. Также он отмечал близость своих отношений с Си Цзиньпином.
Ранее Д.Трамп, по итогам состоявшихся в Вашингтоне 30-31 января торговых переговоров между делегациями США и Китая, заявил, что надеется на то, что соглашение будет достигнуто до 1 марта.
Он отмечал, что сделка должна быть заключена между ним и председателем КНР Си Цзиньпином.
Белый дом в распространенном по итогам переговоров заявлении, тем не менее, отметил, что если соглашение не будет достигнуто до 1 марта, то со 2 марта США, как и планировалось, ведут 25% пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд. В настоящее время эта пошлина составляет 10%.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»