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Дальнее зарубежье 08.02.2019 12:46

У Трампа нет планов по встрече с Си Цзиньпином до окончания сроков торговых переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет планов по встрече с председателем КНР Си Цзиньпином до начала марта, когда кончаются сроки для заключения торгового соглашения между двумя странами, сообщает телеканал CNBC.

"Нет", - заявил президент, когда его спросили, встретится ли он с Си Цзиньпином до окончания сроков по заключению торгового соглашения.

В то же время, отмечает телеканал, ситуация со встречей может измениться после поездки американской торговой делегации в Пекин на следующей неделе.

В последнее время Д.Трамп неоднократно заявлял о прогрессе в переговорах с Китаем по торговле и говорил, что предстоящая сделка, если будет заключена, станет самой масштабной в истории. Также он отмечал близость своих отношений с Си Цзиньпином.

Ранее Д.Трамп, по итогам состоявшихся в Вашингтоне 30-31 января торговых переговоров между делегациями США и Китая, заявил, что надеется на то, что соглашение будет достигнуто до 1 марта.

Он отмечал, что сделка должна быть заключена между ним и председателем КНР Си Цзиньпином.

Белый дом в распространенном по итогам переговоров заявлении, тем не менее, отметил, что если соглашение не будет достигнуто до 1 марта, то со 2 марта США, как и планировалось, ведут 25% пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд. В настоящее время эта пошлина составляет 10%.

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Тэги: США, КИТАЙ, ВСТРЕЧА, СОМНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]