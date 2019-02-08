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Дальнее зарубежье 08.02.2019 13:04

Принцесса Таиланда стала кандидатом на пост премьера

Таиландская оппозиционная партия "Тхаи Ракса Чаат" выдвинула кандидатом на пост премьер-министра страны сестру короля - 67-летнюю принцессу Уболу Ратану, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что такое решение радикальным образом меняет устоявшуюся в Таиланде традицию, согласно которой представители королевского дворца не принимают активного участия в политических делах.

Парламентские выборы в Таиланде запланированы на 24 марта 2019 года.

В сообщении агентства указывается, что партия "Тхаи Ракс Чаат", кандидатом которой является старшая сестра короля Махи Вачиралонгкорна, лояльна экс-премьеру страны Таксину Чинавату. Таким образом, как ожидается, основная борьба на выборах развернется между популистами, поддерживающими Т.Чинавата, и военной элитой королевства.

Между тем, бывший военнослужащий Прают Чан-Оча, возглавивший военный переворот, со своей стороны сообщил, что будет также баллотироваться в премьер-министры Таиланда.

Ранее сообщалось, что король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал декрет о проведении всеобщих парламентских выборов в стране в 2019 году. Члены избирательной комиссии Таиланда назначили их проведение на 24 марта.

В 2014 году в результате госпереворота в Таиланде к власти пришли военные. В декабре прошлого года Национальный совет для мира и порядка Таиланда снял запрет на политические собрания и деятельность партий. Указ был издан председателем совета Праютом Чан-Оча, который возглавил военный переворот.

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Тэги: ТАИЛАНД, ПРИНЦЕССА, ПРЕМЬЕР, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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