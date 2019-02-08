Принцесса Таиланда стала кандидатом на пост премьера

Таиландская оппозиционная партия "Тхаи Ракса Чаат" выдвинула кандидатом на пост премьер-министра страны сестру короля - 67-летнюю принцессу Уболу Ратану, сообщает агентство Associated Press.
Отмечается, что такое решение радикальным образом меняет устоявшуюся в Таиланде традицию, согласно которой представители королевского дворца не принимают активного участия в политических делах.
Парламентские выборы в Таиланде запланированы на 24 марта 2019 года.
В сообщении агентства указывается, что партия "Тхаи Ракс Чаат", кандидатом которой является старшая сестра короля Махи Вачиралонгкорна, лояльна экс-премьеру страны Таксину Чинавату. Таким образом, как ожидается, основная борьба на выборах развернется между популистами, поддерживающими Т.Чинавата, и военной элитой королевства.
Между тем, бывший военнослужащий Прают Чан-Оча, возглавивший военный переворот, со своей стороны сообщил, что будет также баллотироваться в премьер-министры Таиланда.
Ранее сообщалось, что король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал декрет о проведении всеобщих парламентских выборов в стране в 2019 году. Члены избирательной комиссии Таиланда назначили их проведение на 24 марта.
В 2014 году в результате госпереворота в Таиланде к власти пришли военные. В декабре прошлого года Национальный совет для мира и порядка Таиланда снял запрет на политические собрания и деятельность партий. Указ был издан председателем совета Праютом Чан-Оча, который возглавил военный переворот.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»