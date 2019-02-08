Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.928 RUR   0.0258 GBR   2.2014 TRY   0.3228

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.64 -1.37 Brent 61.63 -1.06

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10 Фев 11 Фев

Внешняя политика 08.02.2019 11:50

Иран и Азербайджан рассчитывают довести взаимный товарооборот до $5 млрд в год – посол в Баку

Иран и Азербайджан ставят цель довести взаимный товарооборот до $5 млрд в год, заявил иранский посол в Баку Джавад Джахангирзаде.

«Наши отношения охватывают не только политическую сферу. Мы также развиваем совместными усилиями экономические связи. Необходимо их сохранять и развивать. Наша цель развить товарооборот до $5 млрд. Это трудно, но мы работаем в этом направлении. Мы нацелены на поступательный рост», - сказал Дж.Джахангирзаде.

По его словам, в 2018 году взаимный товарооборот по сравнению с 2017 годом увеличился на 73%.

«В наших отношениях нет препятствий. Препятствия - внешние силы, которые мы уже перешагнули», - отметил он.

При этом посол добавил, что Тегеран заинтересован в еще большем сближении отношений с Баку по всем направлениям сотрудничества. «Конечно, есть силы, которые не заинтересованы в высоком уровне азербайджано-иранских отношений. Иран и Азербайджан - это две страны в регионе, в которых вопросы безопасности находятся на высоком уровне», - отметил Дж.Джахангирзаде .

По данным Госкомстата Азербайджана, в 2018 году азербайджанский экспорт в Иран составил $31,2 млн, иранский экспорт в Азербайджан - $414,8 млн (3,62% всего импорта в Азербайджан).

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ПОСОЛ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Иран останется в рамках ядерной сделки, если другие ее участники смогут обеспечить интересы Тегерана - посол Ирана в РФ Посол Ирана в Лондоне предупредил о выходе страны из соглашения по атому при условии выхода из него США Париж надеется на соблюдение Вашингтоном и Тегераном соглашения по иранской ядерной программе - посол Деятельность парламента Азербайджана не направлена против сотрудничества Баку и Тегерана – посол ИРИ Ливанская «Хезболла» - гордость Исламского мира – посол Ирана Посол Ирана в Азербайджане заявляет о кардинальных переменах в отношениях между Баку и Тегераном

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]