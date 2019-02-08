Иран и Азербайджан рассчитывают довести взаимный товарооборот до $5 млрд в год – посол в Баку

Иран и Азербайджан ставят цель довести взаимный товарооборот до $5 млрд в год, заявил иранский посол в Баку Джавад Джахангирзаде.

«Наши отношения охватывают не только политическую сферу. Мы также развиваем совместными усилиями экономические связи. Необходимо их сохранять и развивать. Наша цель развить товарооборот до $5 млрд. Это трудно, но мы работаем в этом направлении. Мы нацелены на поступательный рост», - сказал Дж.Джахангирзаде.

По его словам, в 2018 году взаимный товарооборот по сравнению с 2017 годом увеличился на 73%.

«В наших отношениях нет препятствий. Препятствия - внешние силы, которые мы уже перешагнули», - отметил он.

При этом посол добавил, что Тегеран заинтересован в еще большем сближении отношений с Баку по всем направлениям сотрудничества. «Конечно, есть силы, которые не заинтересованы в высоком уровне азербайджано-иранских отношений. Иран и Азербайджан - это две страны в регионе, в которых вопросы безопасности находятся на высоком уровне», - отметил Дж.Джахангирзаде .

По данным Госкомстата Азербайджана, в 2018 году азербайджанский экспорт в Иран составил $31,2 млн, иранский экспорт в Азербайджан - $414,8 млн (3,62% всего импорта в Азербайджан).

Ф.Исазаде