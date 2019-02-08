SOCAR Turkiye Enerji стоимость строительства нового нефтехимического комплекса в Турции оценила в $1,8 млрд

Компания SOCAR Turkiye Enerji (турецкая "дочка" SOCAR/ГНКАР) стоимость строительства нового нефтехимического комплекса в Турции оценивает в $1,8 млрд, заявил глава компании Заур Гахраманов.

Ранее стоимость проекта оценивалась в $1,6-2 млрд.

«Инвестиции в проект строительства нового нефтехимического комплекса в Турции оцениваются порядка $1,8 млрд. Для реализации проекта планируется создать совместное предприятие с британской BP на паритетной основе. Окончательное инвестиционное решение по проекту будет принято до конца текущего года», - сказал З.Гахраманов в интервью турецким СМИ.

По его словам, комплекс планируется ввести в строй в конце 2022 года.

Он также сообщил, что SOCAR и BP планируют также привлечь к реализации проекта еще одного инвестора, доля которого может составить 10-15%. «Этот вопрос прояснится к концу месяца», - отметил З.Гахраманов.

Глава SOCAR Turkiye Enerji сообщил, что строительство нового нефтехимического комплекса позволит Турции ежегодно покрывать дефицит текущего счета на $6 млрд.

Ранее З.Гахраманов сообщал, что ввод в строй в Турции нового нефтехимического комплекса приведет к обнулению импорта в эту страну терефталевой кислоты.

SOCAR и BP 20 декабря 2018 года подписали договорные принципы по оценке планов создания СП для строительства в Турции нефтехимического комплекса мирового масштаба и управления им.

Проект предусматривает строительство в районе Алиага, предприятия по производству 1,25 млн тонн в год очищенной терефталевой кислоты (PTA), 840 тыс. тонн параксилола (PX) и 340 тыс. тонн бензола.

PTA является основным сырьем в производстве полиэстера, из которого получают контейнеры для напитков и еды, упаковочные материалы, фото и кинопленку и прочую потребительские товары и продукция промышленного значения.

В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод «STAR», контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.

Н.Аббасова