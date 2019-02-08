Глава МИД Азербайджана до конца февраля обсудит в Иране вопросы двустороннего сотрудничества

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров до конца февраля совершит визит в Тегеран, сообщил посол Ирана в Баку Джавад Джахангирзаде.

«Главы МИД Азербайджана и Ирана в Тегеране в феврале обсудят двусторонние связи, развитие отношений», - сказал Дж.Джахангирзаде на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, кроме того, в текущем году состоятся встречи глав МИД Азербайджан, Ирана, Турции и Грузии, глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана, а также саммит лидеров Азербайджана, Ирана и России.

Ф.Исазаде