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Внешняя политика 08.02.2019 12:04

Глава МИД Азербайджана до конца февраля обсудит в Иране вопросы двустороннего сотрудничества

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров до конца февраля совершит визит в Тегеран, сообщил посол Ирана в Баку Джавад Джахангирзаде.

«Главы МИД Азербайджана и Ирана в Тегеране в феврале обсудят двусторонние связи, развитие отношений», - сказал Дж.Джахангирзаде на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, кроме того, в текущем году состоятся встречи глав МИД Азербайджан, Ирана, Турции и Грузии, глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана, а также саммит лидеров Азербайджана, Ирана и России.

Ф.Исазаде

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Тэги: ИРАН, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]