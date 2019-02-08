Баку и Тегеран обсудят вопрос кредита для Ирана в $500 млн на строительство ж/д Решт-Астара

Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов совершит визит в Иран, сообщил иранский посол в Баку Джавад Джахангирзаде.
«Официальное приглашение уже передано азербайджанской стороне. Думаю, что визит Дж.Гурбанова в Иран состоится в ближайшее время», - сказал Дж.Джахангирзаде на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, в рамках визита будут обсуждены вопросы сотрудничества в сфере железных дорог, в том числе строительство ж/д Решт-Астара в рамках проекта Север-Юг.
Посол не исключил, что в рамках визита также будут обсуждены вопросы кредита Азербайджана для Ирана на строительство ж/д Решт-Астара. «1/3 работ на станции в Астаре (Иран) уже завершена. После завершения работ мы приступим к строительству Решт-Астара», - добавил дипломат.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что строительство железной дороги Решт-Астара, протяженностью 180 км, займет три года.
Азербайджан планирует предоставить Ирану кредит в размере $500 млн на строительство железной дороги Решт-Астара, который также является частью транспортного коридора Север-Юг.
Ф.Исазаде
В Азербайджане создается Центр социальных исследований
Глава МИД Азербайджана до конца февраля обсудит в Иране вопросы двустороннего сотрудничества
Иран и Азербайджан рассчитывают довести взаимный товарооборот до $5 млрд в год – посол в Баку
Французский "Нант" вывел из обращения 9-й номер, под которым играл погибший в авиакатастрофе аргентинец Сала
"Ливерпуль" зафиксировал рекордную в истории футбола прибыль в сезоне 2017-18
Изготовление 1,2 млн биометрических паспортных бланков обойдется Азербайджану свыше 18 млн евро
В развитие регионов Азербайджана до 2024г будет вложено свыше 17 млрд манатов
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Казахстан ратифицировал соглашение СНГ о материально-техническом обеспечении спецслужб
Граждане РФ стали чаще ездить в Грузию
МККК запускает кампанию, нацеленную на запрещение ядерного оружия в мире
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»