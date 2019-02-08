Баку и Тегеран обсудят вопрос кредита для Ирана в $500 млн на строительство ж/д Решт-Астара

Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов совершит визит в Иран, сообщил иранский посол в Баку Джавад Джахангирзаде.

«Официальное приглашение уже передано азербайджанской стороне. Думаю, что визит Дж.Гурбанова в Иран состоится в ближайшее время», - сказал Дж.Джахангирзаде на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, в рамках визита будут обсуждены вопросы сотрудничества в сфере железных дорог, в том числе строительство ж/д Решт-Астара в рамках проекта Север-Юг.

Посол не исключил, что в рамках визита также будут обсуждены вопросы кредита Азербайджана для Ирана на строительство ж/д Решт-Астара. «1/3 работ на станции в Астаре (Иран) уже завершена. После завершения работ мы приступим к строительству Решт-Астара», - добавил дипломат.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что строительство железной дороги Решт-Астара, протяженностью 180 км, займет три года.

Азербайджан планирует предоставить Ирану кредит в размере $500 млн на строительство железной дороги Решт-Астара, который также является частью транспортного коридора Север-Юг.

Ф.Исазаде