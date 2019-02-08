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Транспорт и связь 08.02.2019 12:07

Баку и Тегеран обсудят вопрос кредита для Ирана в $500 млн на строительство ж/д Решт-Астара

Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов совершит визит в Иран, сообщил иранский посол в Баку Джавад Джахангирзаде.

«Официальное приглашение уже передано азербайджанской стороне. Думаю, что визит Дж.Гурбанова в Иран состоится в ближайшее время», - сказал Дж.Джахангирзаде на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, в рамках визита будут обсуждены вопросы сотрудничества в сфере железных дорог, в том числе строительство ж/д Решт-Астара в рамках проекта Север-Юг.

Посол не исключил, что в рамках визита также будут обсуждены вопросы кредита Азербайджана для Ирана на строительство ж/д Решт-Астара. «1/3 работ на станции в Астаре (Иран) уже завершена. После завершения работ мы приступим к строительству Решт-Астара», - добавил дипломат.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что строительство железной дороги Решт-Астара, протяженностью 180 км, займет три года.

Азербайджан планирует предоставить Ирану кредит в размере $500 млн на строительство железной дороги Решт-Астара, который также является частью транспортного коридора Север-Юг.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ЖЕЛДОРОГА, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]